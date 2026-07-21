В Ачинске студия балета и растяжки вернет клиентам почти 1,5 миллиона рублей

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В Ачинске студия балета и растяжки LEVITA, которая находилась на улице Пушкина, вернет клиентам почти 1,5 миллиона рублей. Составить и подать коллективный иск пострадавшим помогли специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Причина обращений в ведомство — в конце мая 2026 года студия балета закрылась. Однако предприниматель не выполнил претензионные требования потребителей — не вернул деньги за приобретенные абонементы. У некоторых из 300 оплаченных занятий не было использовано ни одного, а у других — от 23 до 144.

Часть клиентов даже оформляли кредиты и займы, чтобы посетить студию. Больше 20 человек остались без занятий и денег.

Суд удовлетворил требования Роспотребнадзора и решил взыскать с ИП почти 1,5 миллиона рублей. В эту сумму вошли: задолженность по договорам, неустойка и моральный вред.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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