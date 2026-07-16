«Единая Россия» передала в Крайизбирком документы на выдвижение списка кандидатов на выборы в Законодательное Собрание Красноярского края

Документы переданы в Крайизбирком

Документы в избирком на проверку представили лидеры партийного списка - Губернатор Красноярского края, секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Котюков, председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко, глава Красноярска Сергей Верещагин. Партийная команда подала данные на 113 кандидатов из 22 региональных групп, которых выбрали жители Красноярского края в ходе предварительного голосования в конце мая. Еще 26 кандидатов будут баллотироваться по одномандатным и двухмандатным округам.

Губернатор, секретарь регионального отделения Единой России Михаил Котюков:

- Сегодня мы передали в избирательную комиссию пакет документов по каждому человеку, который получил наибольшее количество голосов от жителей Красноярского края на предварительном голосовании Единой России. Это люди, которые разделяют сегодня задачи, поставленные нашим Президентом, понимают насколько важно отвечать за те решения, которые принимаешь, готовые слышать и слушать избирателей и добиваться результатов. Напомню, что «Единая Россия» предоставила возможность любому человеку, вне зависимости от партийной принадлежности, выставить свою кандидатуру для прохождения процедуры предварительного голосования. Точно так же и жители Красноярского края, вне зависимости от своих политических предпочтений, могли в открытом режиме поддерживать того или иного кандидата в рамках процедуры предварительного голосования.

По мнению Алексея Додатко важно сохранить баланс политических сил в новом созыве краевого парламента и обеспечить его качественную работу в непростых условиях:

- Законодательное Собрание - это площадка для разных взглядов, мнений, позиций и интересов избирателей. Поэтому очень важно, чтобы краевой парламент работал конструктивно и слаженно. И этот созыв показал, что мы слышим голос каждого и гарантируем качество принимаемых решений. Я надеюсь, что парламент будущего созыва поддержит именно такой подход, и уверен, что та команда, которая сформирована сегодня «Единой Россией», сможет его обеспечить.

Главная цель у партийной команды – слаженная работа для решения проблем жителей, подчеркнул Глава Красноярска Сергей Верещагин:

- В целом, это серьёзная команда с набором самых разноплановых компетенций. Для меня, как главы Красноярска, принципиально, кто будет представлять интересы горожан в Законодательном Собрании. Это должны быть люди, которые не понаслышке знают проблемы и чаяния большого Красноярска, неравнодушны к тому, что происходит в городе. Тем более сейчас, в этот достаточно напряжённый период, когда город активно готовится к 400-летию. Однако не менее важно и то, что наступит после этого рубежа. Нужно обеспечить поступательное развитие Красноярска, сокращать дефициты, о которых говорят нам жители.

Теперь документы тщательно проверят в избиркоме, после этого представители партии будут зарегистрированы в качестве кандидатов.

Ранее документы в Крайизбирком подали две партии - «Новые люди» и ЛДПР.

Напомним, единый день голосования в Красноярском крае пройдет 20 сентября, жителям региона предстоит избрать депутатов Государственной Думы ФС РФ, Законодательного Собрания Красноярского края и депутатов окружных советов.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии.