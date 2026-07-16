Жительница Крутояра нашла сестру, с которой их разлучили более 20 лет назад. Скриншот: ток-шоу «ДНК». Катя из Крутояра - справа, ее сестра Надя - слева.

20-летняя Екатерина из села Крутояр Ужурского района Красноярского края стала героиней ток-шоу «ДНК». Девушка решила выяснить, свою ли сестру она нашла в соцсетях, и рассказала свою историю.

Скриншот: ток-шоу «ДНК». Екатерина.

Екатерина выросла в семье опекунов. От родной матери Натальи ей досталась лишь фамилия. В свои пять лет девочка узнала семейную тайну: как-то раз соседские дети заявили, что ее родители на самом деле не ее родители. Задав своей маме вопрос, та призналась, что девочку удочерили. Женщина рассказала и о биологической семье Кати, что у нее есть две сестры и брат. О матери девушки известно то, что она вела и продолжает вести аморальный образ жизни. После того, как героиня программы попала в новую семью (это произошло в ее 11 месяцев), та ни разу не давала о себе знать. Сейчас, по словам Кати, они живут буквально в 70 километрах друг от друга.

Первые попытки разыскать свою биологическую семьи Екатерина предприняла, будучи подростком. Тогда это не принесло каких-то результатов. Правда, в 2025 году на Катю вышла незнакомая девушка Надежда. Предположительно, ее сестра, на пять лет старше. Она так же пыталась найти свою биологическую мать, но увидев сообщения Кати, стала искать ее. Девушки списались и поняли: они – родные люди. Тем более, что Надя тоже родилась в Ужуре. В два года ее удочерили, позже семья переехала на юг.

Впервые девушки встретились в студии ток-шоу, и поразили гостей схожестью. Катя и Надя уже успели подружиться. Чувствовали, что кровинки.

Редакторы программы вышли на Елену и Ирину. Возможно, что это тети девушек. Они вспомнили, как их старшая сестра Наталья росла, как любила читать. Позже, будучи молодой девушкой, та забеременела.

- Помним, она пришла к нашей маме и спрашивала о симптомах беременности. Потом стало известно, что Наташа на четвертом месяце. Отец ребенка был в нашем поселке периодами, но когда приезжал, то привозил дочке подарки. Было такое, что Наталья сбегала из дома на три-четыре дня, а мы, младшие, сидели с малышом. Она вела разгульный образ жизни.

Всего у Натальи родились четверо детей. Все они – от разных мужчин. Сначала органы опеки забрали у нее маленьких Надю и Игоря, позже она родила еще одного малыша и сама отказалась от него. А вскоре лишилась и Кати.

Скриншот: ток-шоу «ДНК». Мать девушек Наталья в студии

- Я сразу узнала, что это Надюшка и Катя, это они, мы их нянчили! Сердце подсказывает, - сказала в студии Елена.

И вот результат теста: девушки действительно являются сестрами на 99,9%. Их мать Наталья тоже пришла в студию. Женщина не узнала Катю и Надю, не назвала правильные даты рождения.

Дочери задали ей вопросы, которые волновали не только их, но и всю студию.

- Разгульный образ жизни был дороже, чем свои дети. Простите… - плакала Наталья.

А Екатерина нашла не только мать, сестру и теть, но и отца – он присоединился к студии по видеосвязи. Тест также подтвердил их родство. Отец девушки тоже живет неподалеку – в Шарыпове. Помимо Кати у него еще три ребенка.

- Дай бог увидимся скоро, - сказал мужчина и не обманул. После съемок в столице он встретил Катю в аэропорту и поехал знакомиться с внуком.

Вот так две девушки наконец узнали правду и обрели друг друга. «Мама – забытая история» - заявили они. И у них на это есть полное право.

Девушки разыскивают своего брата Куреткова Игоря Валерьевича и сестру Куреткову В.Д.

- Сегодня в студии встретились мы. Может, когда-то мы встретим и вас!