Фото: стоп-кадр видео vk.com/tunguskiy

В Тунгусском заповеднике на севере Красноярского края фотоловушка поймала необычные кадры. На песчаной косе посреди таежной реки развернулся настоящий олений детский сад. В объектив попали и заботливые самки с непоседливыми телятами, и важные самцы всех возрастов. Животные вели себя абсолютно естественно. Однако самые любопытные все же замечали технику, подходили к ней вплотную и корчили морды перед объективом.

Но почему же они выбрали для отдыха в зной это голое, открытое солнцу и всем ветрам песчаное место, а не привычный лесной сумрак? Оказывается, это стратегия, продиктованная инстинктом выживания.

Битва с невидимым врагом

Сотрудники заповедника рассказали, что главная причина переселения летом на песок – война с кровососами. В тайге в разгар лета стоит влажная духота. В траве и подлеске на оленей набрасываются полчища клещей, оводов, слепней и мошки. Для взрослого животного это просто мучительно, а для маленького теленка с его нежной кожей и слабым иммунитетом такая атака может стать смертельной. Малыш быстро теряет кровь, изнуряется стрессом и рискует подхватить пироплазмоз или другую заразу.

На чистом речном песке другой микроклимат. Здесь почти нет растительности, а поверхность продувается ветром и прогревается палящим солнцем. Для насекомых это гибельная пустошь. Так самка интуитивно выбирает для своего детеныша относительно безопасное место.

Природный фитнес-зал

Но спасение от гнуса – лишь полдела. Олененку жизненно необходимо развивать мышцы и учиться управлять своим телом. В лесу же его подстерегают сплошные препятствия: поваленные стволы, коряги, глубокие ямы и цепкие кустарники. Для слабого малыша любая неловкость может грозить вывихами тонких ног или более серьезными травмами.

Широкая песчаная коса похожа на идеальный манеж. По ровной и относительно мягкой поверхности телята могут носиться, прыгать и даже падать без риска пораниться. Матери, глядя на это, включаются в игру-тренировку детенышей.

Стратегия и тактика

В густом лесу крупные хищники, будь то волк, рысь или медведь, имеют полное преимущество: им легче ловить добычу, устраивая засады и умело меняя направление между деревьями.

На равнине преимущество переходит к копытным. На открытой косе обзор идеальный, а звук разносится далеко. Оленей трудно застать врасплох. Если опасность все же появится, они не окажутся загнанными в угол: могут использовать пространство для разгона до максимальной скорости, умчаться вдоль берега или уйти вплавь через реку.

Минус открытого пространства

Есть лишь один большой минус: открытое пространство делает оленей идеальной мишенью для их самого страшного врага, человека с ружьем. Впрочем, копытных в заповеднике от этой опасности оберегают.

Но в любом случае оленья идиллия на косе длится не вечно. К вечеру тени становятся длиннее, ветер стихает, и олени возвращаются в тайгу, чтобы с первыми лучами солнца снова выйти на безопасные песчаные островки.

Читайте также:

По следам редкого животного: в заповеднике на юге Красноярского края подсчитали северных оленей