Фото: прокуратура Красноярского края

Все началось осенью 2025 года, когда в поселке Диксон затеяли большую уборку. Компания «Таймыр Инвест» взялась вывезти с островной и материковой частей населенного пункта горы ржавых бочек – наследие прошлых лет, которое захламляло тундру. Задача казалась простой: собрать металл, спрессовать и отправить на большую землю.

Но все пошло не по плану. Вместо чистой тундры – маслянистые лужи, вместо отчета об экологической победе – уголовное дело. 16 июля подробности этой истории обнародовала прокуратура Красноярского края.

Идея хорошая, осуществление – безответственное

На месте рабочие решили сэкономить на логистике. Для сокращения объема мусора перед транспортировкой, они начали сминать бочки там, где их нашли. Никто не проверил или не хотел проверять, что внутри этих емкостей десятилетиями копились остатки горюче-смазочных материалов.

Поврежденные стенки дали течь, и маслянистая жижа хлынула на арктическую почву. Хрупкая природа Севера получила химический удар.

Главный урок этой истории: очистка от мусора превратилась в еще большее загрязнение природы. А, значит, нужно жестко контролировать на всех этапах, что делают рабочие.

Местами концентрация нефтепродуктов «зашкаливала»

Прокуратура заинтересовалась этой историей после публикаций в СМИ о случившемся. Вместе со специалистами краевого министерства экологии провели проверку.

Отбор проб и лабораторные анализы не оставили сомнений: загрязнено более двух тысяч квадратных метров арктической территории. Это примерно четыре футбольных поля, только вместо газона – липкая коричневая грязь. В отдельных точках концентрация нефтепродуктов превысила допустимые нормы в 84 раза!

Фото: прокуратура Красноярского края

Экологи оценили нанесенный ущерб: он перевалил за 35 миллионов рублей. Если бы рабочие сначала осмотрели бочки, если бы не давили их без контроля и действовали по первоначальному плану– ничего бы не случилось. Но в погоне за оптимизацией на дальний план ушло главное: в Арктике «раны» от действий человека не заживают десятилетиями.

Суд и взыскание ущерба

По материалам надзорного ведомства было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Напомним, по этой статье виновным в случившемся грозит до пяти лет лишения свободы.

Но прокуратура этим не ограничилась: одновременно был подан иск о взыскании всей суммы ущерба с компании-подрядчика.

Прокуратура держит расследование на особом контроле.