Мобильный молодёжный центр побывал в Солнечном

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С 3 июня по 26 августа передвижной центр курсирует по разным локациям города, предлагая жителям интересные активности. В парке «Солнечная поляна» такая площадка развернулась впервые.

Идея появилась после встречи с главой города. Сергей Верещагин поставил задачу: сделать возможности для молодёжи доступными не только в центре, но и в отдалённых районах, а также в посёлках, которые недавно стали частью большого Красноярска.

«Я тут первый раз увидела, как люди делают свечки. Мне очень понравилось, хотела бы и сама научиться», – сказала Софья Никитина, жительница микрорайона Солнечный.

Программа каждого выезда построена так, чтобы ребята могли присоединиться в любое удобное время. В полдень площадка открывается мастер-классами, настольными и видеоиграми. Рядом проходят консультации специалистов молодёжных центров и «Движения Первых».

В 16:00 стартует квиз «#ТВОЕ_ВРЕМЯ» о Красноярске. Следом подключается спортивная зона с дворовыми и народными играми. В 19:00 – открытые тренировки по йоге. В 20:30 гостей ждёт выступление творческих коллективов, розыгрыш призов. В завершение дня проходит кинопоказ под открытым небом от проекта «Мама, я в кино!».

«Мобильный молодёжный центр уже побывал в Берёзовке, Дрокино, Минино и Солонцах. Эта работа продолжится до конца летних каникул, чтобы охватить как можно больше детей и подростков», – рассказала Вероника Клоберданц, руководитель главного управления молодёжной политики администрации города Красноярска.

Уже в следующий вторник мобильный молодёжный центр развернётся около озера в посёлке Элита.

«Здорово, что такие активности приходят прямо к твоему дому, не нужно ехать в центр города. Можно прийти всей семьёй и провести время интересно. Площадки разные, на любой возраст и круг интересов. Каждый может попробовать что-то новое и, возможно, найти дело по душе», – поделилась впечатлениями от работы проекта Наталья Каптелинина, депутат Государственной Думы.

Дополнительную информацию о проекте, а также расписание выездов можно узнать в группе информационного проекта «Твоё время в Красноярске» в социальной сети «ВКонтакте».