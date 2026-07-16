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На предстоящих выходных красноярцев ждет передышка от июльского зноя. Правда, радоваться прохладе получится не у всех: долгожданное понижение температуры принесет с собой затяжные дожди и даже грозы. Если вы планировали выезд на природу, такой прогноз погоды может расстроить. А вот те, кто предпочитают городские променады, могут вздохнуть с облегчением. В Красноярске полно уютных беседок и маленьких кофеен, пережидать непогоду в которых – одно удовольствие. Главное – не забыть дома зонт и легкую кофту!

Делимся прогнозом погоды в Красноярске на выходные 18-19 июля 2026 года.

Синоптики Среднесибирского УГМС предупреждают, что 18 июля небо над городом будет то затягиваться облаками, то ненадолго проясняться. Временами ожидаются осадки, а местами возможны грозы. Скорость ветра составит от пяти до десяти метров в секунду. Температура воздуха будет сильно колебаться ночью: от +14 до +26. А вот днем, после дождей, станет заметно свежее: воздух прогреется в пределах от +20 до +22.

Воскресенье, 19 июля, по данным портала Gismeteo, тоже не порадует ясным небом и жарой. Дожди с грозами будут сопровождать красноярцев практически весь день. Наиболее сильные осадки ожидаются в районе десяти и 16 часов. Утром температура воздуха будет держаться на отметке +17, а к полудню начнет постепенно расти. К 16 часам воздух прогреется до +23, однако уже к 22 часам столбик термометра опустится до +19. Ветер перед грозой усилится с четырех до семи метров в секунду, а к ночи заметно стихнет: его порывы будут не более пяти метров в секунду.

Кстати, солнце не собирается прятаться за тучами весь уик-энд: в перерывах между дождями оно то и дело будет выглядывать. Правда, на температуру воздуха это особо не повлияет. Надеяться на возвращение жары в эти выходные не стоит.