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Вечером 15 июля в международном аэропорту Красноярск один из пассажиров устроил дебош и ранил себя. По информации СМИ и телеграм-каналов, мужчина разбил бутылку и угрожал прохожим «розочкой».

Рассказываем, что известно о дебоше в аэропорту Красноярск 15 июля 2026 года.

Мужчина попытался напасть на пассажиров в аэропорту Красноярск

По словам очевидцев, мужчина был пьян. Судя по кадрам, он находился в ресторане Charters, которое расположено на первом этаже терминала. При этом разбитой бутылкой пассажир ранил только себя — других пострадавших нет.

В пресс-службе воздушной гавани опровергают информацию о том, что мужчина пытался напасть на других посетителей заведения. Агрессора оперативно задержали транспортные полицейские и сотрудники службы авиационной безопасности.

Пострадавшие от рук хулигана в аэропорту Красноярск

Дебошир ранил себя — ему оказали помощь в медпункте. Других пострадавших нет.

Теперь все обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранительным органам.

Напомним, в январе 2025 года следователи завели уголовное дело о покушении на убийство после нападения иностранца с ножом на двух человек в международном аэропорту Красноярска. Позже агрессор признался, что был пьян и под «большим кайфом».

В итоге суд отправил его на принудительное лечение.