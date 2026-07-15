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В Красноярском крае ситуация с топливом находится под контролем регионального штаба. Сейчас в приоритете — обеспечение оперативных служб, северного завоза, сельхозпредприятий, транспортных компаний и объектов жизнеобеспечения. В краевом министерстве промышленности и торговли сообщили, что потребности этих категорий потребителей закрываются в полном объеме.
Рассказываем о ситуации с бензином в Красноярском крае на 15 июля 2026 года.
На ряде заправок «КНП» временно ввели приоритетный режим обеспечения социально значимых предприятий и экстренных служб. Компания продолжает следить за ситуацией на каждой АЗС. По словам властей, по мере нормализации поставок розничную продажу возобновят в привычном объеме.
Кроме того, ряд сетевых операторов ввели ограничения на отпуск бензина в канистры — это должно помочь избежать искусственного дефицита.
Cложности с обеспечением топливом носят общероссийский характер. Причины — ремонтные работы на НПЗ и рост потребительского спроса.
Вертикально интегрированные компании (такие как «Газпром» и «Роснефть») сдерживают рост розничных цен за счет собственных ресурсов и долгосрочных контрактов. У независимых операторов такой возможности нет — цена на их АЗС может значительно отличаться.
В министерстве отметили, что перебоев с поставками для социально значимых объектов нет.
Днем 15 июля региональные опровергли фейковую информацию про закрытие автозаправочных станций в регионе. Ранее в социальных сетях появились списки мобильных АЗС с адресами их местонахождения в городах и телефонами.
Кроме того, в администрации округов сегодня пришли «указы» от имени губернатора о закрытии заправок. Однако эта информация не соответствует действительности.