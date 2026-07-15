Парламентский дневник: новые меры поддержки и безопасность детей

Шестое заседание одиннадцатой сессии парламента - финальное для действующего депутатского корпуса - выдалось содержательным и продуктивным. Народные избранники обсудили более 50 важных для развития региона вопросов, рассмотрели более 30 законодательных инициатив.

Слаженная работа на всех уровнях

Открывая заседание, председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко выразил благодарность коллегам за продуктивную работу. Спикер отметил ее масштаб и плотность рабочего графика депутатов. Алексей Додатко также подчеркнул, что нынешний созыв краевого законодательного органа является одним из наиболее многопартийных по стране, при этом его главной визитной карточкой остается умение находить компромиссы по самым сложным вопросам. Именно эта консолидированная позиция помогала парламенту оперативно находить решения в условиях постоянно меняющихся вызовов. Это целый блок налоговых решений в период пандемии, формирование новых инструментов государственной помощи для пострадавших от пожаров, всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей, много других важных для жизни региона законодательных актов.

Участие в работе итогового заседания принял губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Глава региона поблагодарил парламентариев за плодотворное взаимодействие:

- На долю этого созыва Законодательного Собрания выпали непростые испытания. Но перед лицом внешних угроз мы проявили главное - сплоченность. В моменты, требовавшие принципиальных решений, депутаты всех фракций умели отложить политические разногласия ради общих ценностей и интересов жителей Красноярского края. Краевой парламент продемонстрировал по-настоящему государственный подход к своей работе. Я уверен, что атмосфера сплоченности, объединение вокруг единых целей и конструктивное взаимодействие законодательной и исполнительной власти и местного самоуправления помогут нам обеспечить развитие края, достичь всех целей развития, которые поставил наш Президент.

Добровольцам - почет и поддержка

На минувшем заседании одним из важных среди других более 30 проектов региональных законов стал законопроект «О мерах поддержки граждан, участвующих на добровольных началах в защите Государственной границы Российской Федерации в пределах приграничной территории Красноярского края».

Законодательную инициативу депутатам представил начальник управления губернатора Красноярского края по безопасности Александр Иванов, который рассказал, что согласно федеральному законодательству, в приграничных территориях могут создаваться общественные объединения и добровольные народные дружины. Жители региона могут выступать также и внештатными сотрудниками пограничных органов. «Добровольные пограничники» участвуют в защите государственной границы, помогают обеспечить контроль соблюдения пограничного режима и режима в пунктах пропуска, ведут разъяснительную работу с жителями. В пределах пограничной зоны участвуют вместе с пограннарядами в проверке документов, досмотре транспортных средств и грузов.

Галина Ампилогова, председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению, сообщила, что комитет единогласно поддержал законопроект во время предварительного обсуждения. Депутат Елена Пензина призвала коллег обратить внимание и разработать меры поддержки и для других добровольных общественных формирований.

В нашем крае закон особенно актуален в Арктической зоне. Парламентарии поддержали его сразу в двух чтениях.

КОНКРЕТНО

Новый закон предусматривает поддержку «добровольных пограничников», их личное страхование, в том числе страхование здоровья - в размере 200 тысяч рублей, и страхование жизни - 1 миллион рублей. Отличившиеся добровольные пограничники могут быть поощрены наградами края, ценными подарками, единовременными выплатами.

Рабочие специальности для школьников

Не сдавшие итоговую аттестацию школьники смогут получить бесплатно востребованную рабочую специальность и не терять целый год. Соответствующие поправки в закон «Об образовании в Красноярском крае» депутаты согласовали сразу в двух чтениях, тем самым краевое законодательство приведено в соответствие с федеральным.

Как пояснила председатель комитета по образованию и культуре Вера Оськина, новый краевой закон закрепит за правительством региона полномочия предоставлять государственную поддержку тем, кто не сдал ГИА после 9-го класса. Прежде в такой ситуации молодые люди могли остаться в школе на повторный год или перейти на семейный формат обучения, чтобы подготовиться к пересдаче.

Перечень профессий, а также организаций, в которых можно пройти обучение, будет определяться министерством образования Красноярского края. По данным ведомства, в прошлом году более 900 человек получили по ГИА-9 неудовлетворительные результаты.

Дополнительные субсидии для медиков

Парламентарии поддержали сразу два законопроекта, которые регулируют предоставление медицинским работникам выплаты на компенсацию расходов по оплате найма жилых помещений.

Отметим, что данная мера уже стала реальным инструментом для привлечения специалистов в территориях.

ЦИФРЫ

За два года компенсацию получили около 1600 медицинских работников, на эти цели из краевого бюджета выделено более 170 миллионов рублей.

Илья Зайцев, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике, как один из инициаторов законодательной инициативы, ознакомил коллег со спецификой документов, отмечая, что первый проект закона расширяет направления использования существующей компенсации.

Компенсацию, которую медработникам можно было ранее использовать только на расходы за аренду жилья, разрешат использовать на погашение ежемесячных платежей по ипотечному кредиту, если врач покупает квартиру в том же муниципалитете, где работает.

Работа профильного комитета в различных муниципальных образованиях края показала, что сейчас в территориях у врачей не всегда есть возможность арендовать жилое помещение из-за отсутствия соответствующего жилого фонда, но можно приобрести жилье по ипотечным программам.

Также на сессии рассмотрели проект закона, изменяющий порядок выплаты компенсации. Изменения позволят с 1 октября 2026 года выплачивать ее не поквартально, а каждый месяц. Актуальность этих нововведений подтвердили и молодые врачи на встрече с губернатором края.

Новый порядок для электросамокатов

Депутаты Законодательного Собрания приняли во втором чтении изменения в краевой закон об административных правонарушениях, призванные навести порядок в использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Новым документом штрафы за нарушения вводятся как для кикшеринговых компаний, так и для самокатчиков. Их размеры определены из сложившейся в субъектах РФ практики административной ответственности.

Так, специализированных операторов, которые предоставляют СИМ в аренду, будут штрафовать за размещение средств индивидуальной мобильности в неположенных местах, за их невывоз в положенные сроки, за плохое содержание площадки и излишнее количество размещенных на ней самокатов. Также штрафовать операторов будут за нарушение требований об автоматическом снижении скорости в зонах, где она ограничена, и блокировке электродвигателей в зонах, где использовать самокаты запрещено. В зависимости от видов нарушений и от того, кто владелец арендованного СИМ - индивидуальный предприниматель или юрлицо, размер штрафа составит от двух до 60 тысяч рублей.

Самокатчиков-нарушителей будут наказывать рублем за превышение максимальной скорости, использование СИМ в зонах, где это запрещено, а также за неправильно припаркованный самокат. Штрафы составят от одной тысячи до четырех тысяч рублей в зависимости от вида нарушения.

- Фактически установили дифференцированную ответственность и граждан, которые ездят на самокатах, электровелосипедах и других средствах индивидуальной мобильности, и, самое главное, - кикшеринговых компаний, - пояснил председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев.

Ответственность за купание детей без присмотра взрослых

Депутаты приняли во втором чтении поправки в региональный закон «О защите прав ребенка». Документ возлагает обязанность на родителей, а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, юридических лиц и предпринимателей не допускать нахождения и купания детей, не достигших 12 лет, без присмотра родителей или законных представителей.Также детям, не достигшим 7 лет, необходимы индивидуальные спасательные средства.

Изменения вызваны тревожной ситуацией, связанной с трагическими случаями гибели детей на воде. Законопроект был внесен на рассмотрение прокурором Красноярского края Романом Тютюником. Согласно данным анализа прокуратуры, причина происшествий на водоемах края зачастую связана с отсутствием контроля со стороны взрослых.

За несоблюдение обязанностей будет предусмотрена административная ответственность. Нарушения будут фиксироваться по результатам рейдов полиции и по обращению граждан, заметивших детей у водоемов без надзора. Меры направлены на профилактику трагических случаев и призваны усилить ответственность взрослых за жизнь детей.

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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

На заключительном заседании сессии депутаты также приняли в первом чтении новую меру поддержки для спортивных федераций, выступили с инициативой по изменению федерального закона об ответственном обращении с животными; проголосовали за увеличение выплат спортсменам и тренерам края, поддержали инициативу о бесплатной юридической помощи для детей-сирот, обсудили обращения жителей по вопросам ЖКХ и другие важные для региона вопросы.

Фото: Андрей БУРМИСТРОВ.