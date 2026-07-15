Алексей Додатко: «Нам удалось справиться с вызовами и задачами»

- Алексей Игоревич, завершилась работа Законодательного Собрания региона четвертого созыва. Какой была эта пятилетка для краевого парламента?

- Каждый созыв сталкивается со своими вызовами. Но депутатскому корпусу этого созыва пришлось столкнуться с целой системой вызовов и задач, которые ранее не имели прецедентов не только в краевой, но и, наверное, в общероссийской истории. Не было ни одного года, который в силу масштаба и значимости Красноярского края не ставил бы сложных задач. И нам, считаю, удалось их решить. Мы справились с вопросами поддержки экономики и социальной сферы в период пандемии, выстроили современную социальную политику, ориентированную на семейноцентричность, проактивный режим и поддержку участников специальной военной операции. Несмотря на беспрецедентное санкционное давление на нашу страну, мы сохранили инвестиционную привлекательность экономики края. Сегодня регион - один из лидеров по внешним инвестициям и по вложениям со стороны российского бизнеса. Это дает уверенность, что прочная экономическая основа и стабильность краевого бюджета позволят нам и дальше решать задачи и в социальной сфере, и в развитии края, как одного из опорных регионов страны. Парламент региона - один из наиболее многопартийных. При этом визитной карточкой этого созыва стало умение находить компромиссы по сложным вопросам и оперативно принимать решения в условиях постоянно меняющихся вызовов.

ЦИФРЫ

За пять лет депутаты Законодательного Собрания Красноярского края:

- рассмотрели свыше 11 000 вопросов,

- подготовили и приняли 957 закона, более 3500 постановлений,

- провели около 1000 заседаний комитетов, каждое десятое - в выездном формате,

- приняли участие в 10 публичных слушаниях.

- Работа депутатов над бюджетом - всегда вдумчивая и кропотливая. Главный финансовый документ региона принято называть «социальным». И это не просто слова: значительная доля расходов направляется на поддержку социальных сфер. Продолжится ли такая тенденция?

- Работая над бюджетом, мы в первую очередь обращаем внимание на часть расходных обязательств, которые касаются жизни наших земляков. Цифра колеблется - 60, 65, 70 процентов расходов бюджета так или иначе носят социальный характер. Что стоит за этими цифрами? Это и зарплата работников бюджетной сферы - медиков, учителей, это и краевые доплаты: субсидии в сфере ЖКХ, «полярки» - надбавки к зарплате за работу в арктических территориях. Это и многомиллиардная программа льготного лекарственного обеспечения, различные социальные выплаты - семейные, поддержка участников СВО и членов их семей. Но социальная составляющая бюджета это еще и инфраструктура: новые и отремонтированные школы и детские сады, детские школы искусств, спортивные объекты. Это и продолжающаяся программа модернизации библиотек и приведения их к современному стандарту культурного центра. Все это часть социальной политики, которая, безусловно, будет продолжена в дальнейшем. Мы должны действовать в русле национальных проектов, задач, поставленных президентом и касающихся качества жизни людей.

- К вопросу о качестве жизни. В Красноярском крае продолжается перевод социальных услуг в проактивный формат. Как краевой парламент участвует в этом процессе?

- Эти задачи сформулированы в национальном проекте «Государство для людей». Поэтому мы стремимся сделать нашу социальную политику максимально адресной, справедливой. Президент сегодня ставит задачу, что социальная помощь должна стать доступной для людей. Развитие современного цифрового контура показывает, что государство должно обходиться без лишних бумаг и бюрократии при предоставлении людям мер поддержки. Эту работу мы начали несколько лет назад, сконцентрировавшись на краевых мерах поддержки для семей. На сегодняшний день удалось многого достичь. Краевой материнский капитал и другие меры поддержки семей предоставляются в беззаявительном порядке. Если в семье происходит какое-то жизненное событие, например, рождение третьего ребенка, то информация об этом попадает во все государственные органы, которые реализуют меры поддержки многодетных семей. И люди уже оценили такой формат - в крае порядка 270 тысяч человек уже воспользовались услугами в беззаявительном порядке. Конечно, это всего 26% от числа людей, которые пользуются социальными льготами. Нам есть еще куда расти, важно было сделать первые шаги. Создается цифровая инфраструктура, отлаживается межведомственное взаимодействие. Надеюсь, что и в будущем Законодательное Собрание вместе с правительством края эту тему будет продолжать. Кстати, мы недавно встречались с ребятами из федеральной образовательной программы для участников СВО. Они для своего дипломного проекта выбрали как раз тему перевода всех мер соцподдержки для участников СВО в проактивный, оцифрованный формат. У людей высокий запрос именно на такой характер взаимодействия с государством.

- Сейчас огромная поддержка оказывается семьям с детьми, многодетным родителям. Однако семья - это не только мама-папа-дети, но и старшее поколение. Как в целом выстраивается политика поддержки семьи в крае?

- Один из базовых принципов социальной политики края - семейноцентричность. Сегодня демография - ключевой вызов в отношении будущего России. Перед нами стоят вопросы национальной безопасности, поддержания пространственного каркаса развития территорий, дефицита кадров… Поэтому государству, принимая решение в любой сфере, необходимо обязательно оценить его с точки зрения жизни семьи. Семья должна быть в фокусе внимания политики государства на всех уровнях, от федерального до местного. Многое сделано для семей в социальной сфере, в сфере здравоохранения, образования. Есть меры поддержки и старшего поколения. У нас в регионе действует межведомственная программа «Сибирское долголетие» для людей старшего возраста в сфере спорта и культуры, здравоохранения и социальной активности. Например, уже порядка 2,5 тысячи человек воспользовались сертификатом на занятия в бассейнах, на групповую физкультуру. Движение «Сибирское долголетие» дает возможность людям старшего возраста почувствовать себя нужными, значимыми, позволяет им реализовывать свои интересы. В работе этого созыва мы как раз приняли решение о введении государственных сертификатов на занятия физкультурой и спортом для пожилых людей.

- В прошлом году в крае началось формирование новой системы местного самоуправления. Что уже сделано в этом направлении, а что только предстоит?

- Работа по повышению эффективности системы местной власти находится в самом разгаре. Важно понимать, что задача не просто в переименовании районов в округа, а в том, чтобы обеспечить местную власть инструментами, которые помогут территориям развиваться, исходя из своих запросов, приоритетов. У нас большой край, территории со своей спецификой. Где-то требовалось укрупнение, где-то нужно было пересмотреть полномочия - какие-то на уровне края, какие-то на уровне местного самоуправления. Идет активная работа по уточнению полномочий и формированию инструментов финансирования, где мы взаимодействуем и с правительством, и с местным самоуправлением. В этом уникальная роль парламента как представительного органа.

- Работа депутата заключается не только в обсуждениях в кабинетах, принятии законов на заседаниях. Это и прямое общение с жителями, выезды в территории. Какие законы депутаты приняли по итогам личного общения с людьми?

- Законодательное Собрание, парламент еще называют представительной властью. Любой депутат и парламент в целом представляет интересы своих избирателей. Важно об этом никогда не забывать. Мне кажется, что нашему созыву удалось остаться таким центром общественной активности. Мы открыто обсуждали ключевые вопросы, те или иные законопроекты, особенно носящие резонансный характер. Например, тему, связанную с обращением с безнадзорными животными. Или вот один из последних законопроектов - по регулированию использования самокатов. Мы широко вовлекаем в дискуссию экспертов, представителей общественных организаций и стараемся сформировать в законе позицию, которая отражает интересы большей части общества. Мы посчитали, что за этот созыв получили около 16 тысяч обращений - на личных приемах, через систему Госуслуг, в виде писем и коллективных петиций. Если есть обращения, значит, люди доверяют, рассчитывают на помощь. Оправдать это доверие можно только по-настоящему, честно выполняя свои обязанности.

- Алексей Игоревич, как у депутата и председателя парламента, у вас достаточно напряженный рабочий график. Есть еще совместная работа c федеральными коллегами, обмен опытом с парламентами других регионов. Когда удается выкроить немного свободного времени, как его проводите?

- Стараюсь его провести с семьей. Когда получается, с удовольствием посещаем выставки, спектакли. Книги читаю больше бумажные, не аудио, но приучил себя к чтению и на планшете. Люблю прогулки с семьей, но и в обеденный перерыв могу пройтись по проспекту Мира - знаю маршруты на 15-20 минут. Нравится общаться с людьми - это и часть моего профессионального образования. Даже в конфликтных ситуациях важно человека услышать. Стараюсь найти общий язык с каждым.

Фото: sobranie.info