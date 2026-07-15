Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Днем 15 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 147 пожаров на площади 72,6 тысячи га — основные очаги сосредоточены в Туруханском, Енисейском, Северо-Енисейском и Эвенкийском округах. Угрозы населенным пунктам нет.

В Лесопожарном центре добавили, что в тушении участвуют более 1400, в том числе команды из других регионов. Часть группировки находится на окарауливании ликвидированных возгораний.

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

За минувшие сутки в крае ликвидировали семь пожаров на площади четыре тысячи га. Еще 13 возгораний на площади 11,3 тысячи га локализовали — распространение пламени на этих участках остановили. Новых пожаров в течение дня специалисты не зафиксировали.

Для авиапатрулирования и переброски сил используют 34 воздушных судна. Для мониторинга обстановки в небо поднимают беспилотники. При возможности на тушение привлекают спецтехнику.

При обнаружении возгорания в тайге необходимо незамедлительно сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону: 8-800-100-94-00.

Фото: Лесопожарный центр Красноярского края

Напомним, что в начале мая жителям ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. За нарушение требований пожарной безопасности виновным грозит как административная, так и уголовная ответственность. Подробности можно узнать в нашей статье.