«Саянские первопроходцы»: подростки проложат новый туристический маршрут по следам великих учёных

В августе берега Енисея и отроги Саян вновь оживут отголосками великих экспедиций — но теперь по следам Д. Г. Мессершмидта, Г. С. Палласа, Г. Ф. Миллера и других выдающихся исследователей Сибири отправятся юные путешественники. С 17 по 20 августа состоится детская исследовательская экспедиция сплав «Саянские первопроходцы», организованная АНО Центр исследований культурного наследия Сибири «Диалог».

Участниками необычного путешествия станут ребята из Шушенского детского дома, Центра дополнительного образования Шушенского района и Молодёжного центра «Юг». Им предстоит не просто пройти по маршруту первых учёных, изучавших Сибирь в XVIII–XIX веках, а стать настоящими исследователями: изучать географию, флору и фауну, фиксировать историю родного края и создать новый краеведческий маршрут.

- Программа экспедиции насыщена и разнообразна, - рассказывает главный хранитель музея-заповедника Юлия Комарова. - Подростки посетят и детально изучат целый ряд уникальных исторических объектов: Саянский острог, Синекаменское и Очурское хлебоприёмные предприятия, старинные пристани, урочище Ямки, а также оборонительное крепостное сооружение средневековья на острове Каменный. Каждый из этих памятников хранит в себе частичку истории освоения нашего Яясибирского края.

Но экспедиция — это не только наука и краеведение. Подростки освоят искусство гребли на катамаранах, научатся ставить палатки, заготавливать дрова и готовить еду в походных условиях. В программе — мастер классы по выживанию и ориентированию, знакомство с местными легендами и загадками, а вечерами у костра - истории о саянских первопроходцах.

- Одна из целей нашего проекта — не только дать подросткам незабываемые впечатления и полезные навыки, но и создать на основе их исследований полноценный туристический маршрут. Ведя полевые дневники и составляя детальные описания увиденного, юные краеведы фактически станут авторами нового тура. Не исключено, что впоследствии маршрут «Саянские первопроходцы» станет доступен для всех желающих — и каждый сможет пройти по стопам великих исследователей, - уточняет Юлия Комарова.

Итоги экспедиции будут представлены на местном и региональном уровнях — в Шушенском, Минусинске и Красноярске.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов: он стал победителем конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Фото: АНО Центр исследований культурного наследия Сибири «Диалог».