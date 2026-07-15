Спасенная в Красноярске самка снежного барса Аксу стала мамой во второй раз. Фото: пресс-служба Пермского зоопарка

Спасенная от браконьеров самка снежного барса Аксу, которая несколько лет прожила в красноярском «Роевом ручье», стала мамой в Перми. 24 мая 2026 года у нее и Снежека родились три котенка – две девочки и мальчик. Ранее, в 2024 году, парочка стала родителями двух ирбисов. Уже многодетная семья проживает в Пермском зоопарке.

В пресс-службе Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор» и Пермского зоопарка рассказывают, что у новорожденных отличный аппетит и показатели здоровья. Малыши растут активными и любознательными: играют с мамой и друг с другом, изучают вольер, делают свои первые шаги.

Ну какие крохи! Фото: пресс-служба Пермского зоопарка

Фото: пресс-служба Пермского зоопарка

Здоровье мамы тоже в норме, Аксу сама кормит котят. Надолго без присмотра их не оставляет, лишь изредка выходит на прогулку, чтобы отдохнуть от непосед. А вот самец на время взращивания потомства проживает отдельно.

Напомним, что Аксу родилась и выросла в горах Таджикистана. В 2018 году дикую кошку, а вместе с ней еще одну самку и самца, поймали и отправили в Красноярск. Между Россией и соседним государством есть договоренность о помощи в восстановлении популяции редчайших ирбисов в Саяно-Шушенском заповеднике.

В заповеднике за барсами следили, в том числе с помощью фотоловушек. Осенью 2019 года специалисты заметили, что один из них хромает. Скорее всего, Аксу попала в капкан браконьеров… Оставлять краснокнижное животное на произвол судьбы нельзя. Тогда кошку поймали и снова привезли в Красноярск, в «Роев ручей». Здесь сделали операцию, удалили 7 сантиметров лапы. Жить в дикой природе Аксу не может, но зачем пропадать генофонду? Тогда кошке нашли жениха – Снежека. Сам он родом из Чехии, в 2014 году переехал в Пермь.

- С момента ее приезда в Пермский зоопарк и планомерного создания пары со Снежеком, мы старались создать ей такие условия, чтобы последствия травмы не сказывались на ее образе жизни. У нас довольно успешный опыт содержания и разведения этих хищников, построенный на многолетних наблюдениях, зоологической и ветеринарной работе, - рассказала генеральный директор Пермского зоопарка Анастасия Залога.

Рождение снежных барсов в зоопарке – уникальнейшее событие, ведь хищник занесен в Красную книгу РФ как находящийся под угрозой уничтожения, а также в Красный список Международного союза охраны природы и имеет категорию «исчезающий».

Общая численность барсов в наше стране не превышает 87 особей. В зоопарках содержится 16 ирбисов, 9 из которых родились в Пермском.

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