И вновь ни следа: в Красноярском крае прошли очередные поиски пропавшей более девяти месяцев назад семьи Усольцевых

Четырехдневные поиски Усольцевых в Красноярском крае вновь не дали результата. Фото: соцсети

В Манско-Уярском округе Красноярского края завершились очередные поиски семьи Усольцевых. С 9 по 12 июля в Кутурчинском Белогорье работали шесть спасателей. В КГКУ «Спасатель» рассказали, что за четыре дня специалисты пешком обследовали 31 квадратный километр леса. Еще 200 километров поисковики проехали на квадроциклах.

Увы, но следов пропавшей семьи не обнаружили.

Напомним, Сергей, Ирина, их пятилетняя дочь и собака пропали 28 сентября 2025 года во время похода по Кутурчинскому Белогорью.

Первые масштабные поиски завершились в октябре 2025 года. После этого в лес выезжали только профессионалы и точечно исследовали территорию, где могли находиться Усольцевы.

Очередные масштабные поиски прошли с 4 по 9 июня. Тогда была обнаружена первая возможная зацепка – часть палки для скандинавской ходьбы. Однако экспертиза установила, что она все-таки не принадлежала пропавшим.

Основной версией исчезновения семьи остается несчастный случай.

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