Партия «Новые люди» выдвинула 96 кандидатов на выборы в Красноярском крае

Фото: Партия «Новые люди»

Церемония прошла в необычном формате. Вместо закрытого конференц-зала местом проведения стала площадка на открытом воздухе, где любой желающий мог познакомиться с кандидатами, пообщаться с ними, принять участие в интерактивных площадках и предложить идеи по развитию Красноярского края.

- Мы убеждены, что политика должна быть открытой. Люди должны знать своих кандидатов лично, иметь возможность задать вопросы и познакомиться с нашей командой, - отметил Секретарь Регионального отделения партии «Новые люди» Герман Тюняев.

Для гостей работали тематические площадки, посвящённые искусственному интеллекту, предпринимательству, экологии, общественным инициативам и развитию региона. Посетители участвовали в мастер-классах, мини-бизнес-игре, знакомились с проектами партии и общались с кандидатами.

Фото: Партия «Новые люди»

В команде партии - адвокаты, врачи, педагоги, инженеры, предприниматели, экологи, действующие депутаты, представители промышленности, образования, здравоохранения и общественных организаций.

Среди кандидатов - адвокат Михаил Мартынюк, эксперт по тарифам ЖКХ Константин Базарный, председатель Молодёжного собрания при Красноярском городском Совете Артём Шишкин, руководитель экоцентра «Круговорот» Анастасия Новикова, действующий депутат Анна Логинова, эксперт в сфере строительства Илья Архипов, руководитель комитета здоровья Илона Костецкая и многие другие.

- Мы хотим, чтобы жители знали своих кандидатов не по листовкам, а по конкретным делам, встречам и открытому диалогу, - подчеркнул пресс-секретарь Регионального отделения партии Илья Брюханов.

Выдвижение стало официальным стартом избирательной кампании. Впереди - встречи с жителями по всему Красноярскому краю, обсуждение инициатив и работа над решениями, которые лягут в основу будущей законодательной деятельности.

Напомним, Выборы в Государственную думу Российской Федерации пройдут в единые дни голосования, в период с 18 по 20 сентября 2026 года. В них примут участие 5 партий, которые сейчас в Госдуме: «Единая Россия», «Новые люди», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».