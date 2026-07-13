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13 июля первый космонавт из Красноярского края Кирилл Песков стал Героем России и получил почетное звание «Летчик-космонавт РФ» — соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«За мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции», – сказано в опубликованном документе.

Напомним, Кирилл Песков — первый представитель нашего региона российском отряде космонавтов. Он родился в Кызыле, но большую часть жизни провел в городе Назарово, где окончил школу № 14. После учебы в Ульяновском авиационном институте работал пилотом, а в 2018 году был зачислен в отряд «Роскосмоса» Его путь к первому космическому полету занял семь лет.

В марте 2025 года стартовала миссия Crew-10, которая стала десятым запуском SpaceX к Международной космической станции в рамках программы NASA по доставке коммерческих экипажей. Российский космонавт и его коллеги пробыли на орбите около пяти месяцев — 147 суток.

Кирилл Песков, астронавты NASA Энн МакКлейн и Николь Айерс, а также Такуя Ониси из Японского агентства аэрокосмических исследований вернулись на Землю 9 августа.

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