Очнулся на диване в луже собственной крови: в Красноярском крае спустя 8 лет раскрыли покушение на убийство

В Красноярском крае после пьяной вечеринки хозяин чуть не убил гостя. Фото: приокуратура

Лето 2018 года, село Тубинск (Краснотуранский район). Утро. 30-летний мужчина открывает глаза и понимает, что лежит в чужой комнате, в чужом доме. И на чужом диване. Но – ужас! понял, что лежит в луже крови. Своей крови! Она вытекает из глубокой резаной раны на шее.

Но что произошло с ним, откуда эта рана? Кто ее нанес? Этого мужчина не мог вспомнить. Он с трудом поднялся, вышел на улицу и добрался до дома. Буквально из последних сил. Мать увидела его и сама чуть сознание не потеряла. Вызвала скорую помощь. Медики примчались из районной больницы и спасли мужчине жизнь.

Однако вопрос оставался открытым: как он получил ранение? Точнее кто нанес удар, едва не ставший роковым? Хозяин дома, где молодой человек очнулся, тоже хлопал глазами: «Ничего не знаю, никого не видел».

Уголовное дело завели по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Но следствие зашло в тупик, поскольку не установлено лицо, которого можно было привлечь в качестве подозреваемого.

Как рассказали в краевой прокуратуре, спустя время расследование преступления прошлых лет возобновили. Прокурор изучил материалы, действия нападавшего получили более точную правовую оценку, дело переквалифицировали как покушение на убийство.

Виновником оказался 55-летний хозяин дома, где очнулся потерпевший. Выяснилось, что они с гостем устроили ночной алко-марафон. Выпили очень много. Настолько, что поскандалили, хозяин схватил кухонный нож и ударил им гостя в шею. Потом посмотрел на него, на брызнувшую кровь и подумал: не выживет. И ушел прочь. Не попытался помочь, не вызвал медиков.

Все эти годы он считал, что алкоголь стер все обстоятельства случившегося в памяти потерпевшего. Но когда его задержали и привели на допрос, признался: «Я разозлился, взял нож и ударил его в шею... Не сказал сразу, потому что побоялся ответственности».

Суд приговорил обвиняемого к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.