Ситуацию осложняют сухие грозы и шелкопрядники: в Красноярском крае действуют 104 лесных пожара

За сутки лесные пожарные ликвидировали 13 очагов возгорания Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

На утро 13 июля на территории Красноярского края действуют 104 лесных пожара – в Туруханском, Енисейском, Северо-Енисейском и Эвенкийском муниципальных округах. На тушении задействованы более 1400 человек.

За минувшие сутки всем подразделениям удалось ликвидировать 13 лесных пожаров на площади 8,9 тысяч гектаров. И локализовано 8 возгораний на площади 20,4 тысячи гектаров. Однако проблема возгорания остается – причина в высокой грозовой активности без осадков. Другая проблема быстрого распространения огня – наличие шелкопрядников. Участки лесов, поврежденные вредителями, высыхают с годами и вспыхивают от малейшего грозового разряда.

Краевой оперативный штаб усиливает группировку сил в Енисейском и Туруханском округах. Туда перебрасывают команды с ликвидированных очагов возгораний в Эвенкии и Богучанском округе. Большинство очагов находится в труднодоступных районах, техника туда своим ходом не дойдет.

Работы ведутся вручную, в помощь лопаты, топоры-мотыги и бензопилы для разбора завалов. Также специалисты ведут контролируемые встречные отжиги.

Для авиапатрулирования, переброски сил и средств используют более 30 воздушных судов, из них 16 вертолетов Ми-8. Для мониторинга обстановки и оценки результатов тушения на кромках пожаров задействуют беспилотники.

Вместе со специалистами краевого Лесопожарного центра в тушении участвуют межрегиональные силы федеральной Авиалесоохраны, а также команды из девяти регионов. Помощь оказывают лесопользователи. Часть группировки окарауливает ликвидированные пожары.

И еще: в крае действует режим ЧС в лесах, посещение ограничено, разведение костров запрещено.