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Общество13 июля 2026 7:44

Ситуацию осложняют сухие грозы и шелкопрядники: в Красноярском крае действуют 104 лесных пожара

За сутки лесные пожарные ликвидировали 13 очагов возгорания
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
За сутки лесные пожарные ликвидировали 13 очагов возгорания

За сутки лесные пожарные ликвидировали 13 очагов возгорания

Фото: Олег АДАМОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

На утро 13 июля на территории Красноярского края действуют 104 лесных пожара – в Туруханском, Енисейском, Северо-Енисейском и Эвенкийском муниципальных округах. На тушении задействованы более 1400 человек.

За минувшие сутки всем подразделениям удалось ликвидировать 13 лесных пожаров на площади 8,9 тысяч гектаров. И локализовано 8 возгораний на площади 20,4 тысячи гектаров. Однако проблема возгорания остается – причина в высокой грозовой активности без осадков. Другая проблема быстрого распространения огня – наличие шелкопрядников. Участки лесов, поврежденные вредителями, высыхают с годами и вспыхивают от малейшего грозового разряда.

Краевой оперативный штаб усиливает группировку сил в Енисейском и Туруханском округах. Туда перебрасывают команды с ликвидированных очагов возгораний в Эвенкии и Богучанском округе. Большинство очагов находится в труднодоступных районах, техника туда своим ходом не дойдет.

Работы ведутся вручную, в помощь лопаты, топоры-мотыги и бензопилы для разбора завалов. Также специалисты ведут контролируемые встречные отжиги.

Для авиапатрулирования, переброски сил и средств используют более 30 воздушных судов, из них 16 вертолетов Ми-8. Для мониторинга обстановки и оценки результатов тушения на кромках пожаров задействуют беспилотники.

Вместе со специалистами краевого Лесопожарного центра в тушении участвуют межрегиональные силы федеральной Авиалесоохраны, а также команды из девяти регионов. Помощь оказывают лесопользователи. Часть группировки окарауливает ликвидированные пожары.

И еще: в крае действует режим ЧС в лесах, посещение ограничено, разведение костров запрещено.