За убийство 17-летней давности женщину отправили в колонию на 12 лет. Фото: прокуратура

В каких случаях подсудимые настаивают на суде присяжных? Как показывает практика, многие уверены: «Все равно ничего не докажут». Почему-то считают, что раз прошло много лет, то все следы и доказательства быльем поросли.

Но нет, современные технологии помогают криминалистам и следователям раскрывать преступления прошлых лет. К тому же со временем у многих свидетелей просыпается совесть и они дают правдивые показания. Преступление, которое произошло в ночь с 6 на 7 мая 2007 года в Балахтинском районе, как раз из чиста таковых.

В Красноярском крае осудили женщину-убийцу. Видео_прокуратура

Живого места не было

Представьте картину: на автозаправочной станции обнаружено тело 44-летней сотрудницы-оператора. Кто-то буквально искромсал несчастную – судебно-медицинский эксперт насчитал в теле не менее 35 ножевых ранений. Однако все попытки установить личность убийцы не принесли успеха. Камер видеонаблюдения тогда не было, посторонних следов на месте преступления не нашли, только своих работников. Орудие убийства тоже не найдено. Немногочисленные свидетели картину случившегося не прояснили. И тогда расследование было приостановлено.

И вот прошли годы. В рамках расследования преступлений прошлых лет старое уголовное дело было заново изучено. Как рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, следователями и криминалистами СК при взаимодействии с оперативниками уголовного розыска краевой полиции была проделана большая работа. Заново проанализированы материалы уголовного дела, допрошены свидетели.

И один из них вспомнил, что накануне случившегося напарница убитой гуляла в компании друзей, много выпила, язык развязался – и поделилась, что хочет свести счеты с соперницей. В то время ей было 33 года, сопернице 44 года.

Ночной визит

Картина преступления была восстановлена. Обвиняемая пришла на автозаправку подним вечером и затеяла очередной конфликт с напарницей, который перерос в драку. Нападавшая схватила нож и стала бить противницу много, часто, беспорядочно. Потерпевшая упала и скончалась на месте от полученных травм.

Убийца же сбежала с места преступления, прихватив нож. По пути она его выкинула.

Неужели все это время она жила спокойно, словно ничего не случилось? Знала, что сын убитой растет сиротой и совесть не мучила?

Когда женщину задержали, когда был назначен суд, она потребовала присяжных заседателей. Но просчиталась – их вердикт был однозначным: виновна. На основании этого суд вынес решение: 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, в пользу потерпевшего – сына погибшей – женщина должна выплатить 2 миллиона рублей.