Дети должны знать, что их любят

Накануне Дня семьи, любви и верности мы побеседовали с многодетными родителями - протоиереем Николаем Ши-кэ-мином, настоятелем красноярского Храма святого Иоанна Предтечи, и его супругой - матушкой Мариной о жизни, любви и подходах в воспитании в большой семье.

Рецепт дружной семьи

- Традиционный вопрос: мечтали ли вы о большой семье?

Матушка Марина:

- Да, я всегда хотела много детей, потому что я их очень любила.

Отец Николай:

- Если честно, я не помню, чтобы в молодости я вообще об этом думал. Но когда я пришел в храм, воцерковился, начал понимать, что детей должно быть много. И сейчас я благодарю Бога, что у нас четверо детей и они живут очень дружно. Кстати, всем семьям я советую обязательно ездить в совместные поездки. Мы любим путешествовать на машине. И обратили внимание, что когда возвращаемся домой, семья становится дружнее. Ведь мы наконец-то находимся в одном пространстве - и поем, и пляшем, и смеемся, и плачем, и ругаемся, все шероховатости в таких поездках стачиваются. Сейчас, когда дети выросли, нам очень этого не хватает.

- Есть разница между тем, как вы воспитывали младших и старших детей?

Отец Николай:

- Огромная разница! К первым детям я относился намного строже. А младших мне уже казалось, что ругать не за что. Мы, конечно, повзрослели, приобрели некоторый опыт, а может, так и было - они смотрели на старших и делали выводы. Все дети разные! Но со всеми мы пытались выдержать золотую середину -не залюбливали, но и не держали в излишней строгости. Иногда мы с супругой по-разному смотрели на воспитание, но когда у нас расходились взгляды, детям мы никогда этого не показывали - уходили в другую комнату и там все обсуждали.

Важно развивать сильное

Отец Николай:

- Я когда-то понял, если у человека есть талант, развивать нужно именно это. Однажды один отец со мной поделился историей, как он чуть не испортил жизнь своему сыну: настаивал, чтоб он стал юристом, а не врачом. Но сын проявил стойкость и сейчас стал уникальным хирургом, который спас уже много жизней. Когда я услышал этот рассказ, заметил, что наш сын тянется к военной тематике, и начал поддерживать это. Потом он поступил в кадетское училище, и мы поняли, что он себя нашел.

Матушка Марина:

- Также дочек, которые всегда любили рисовать, мы водили в художественную школу. И Катя поступила в СФУ на дизайнерский факультет, а Лиза занимается графическим дизайном. София ищет себя, но тоже стремится в творчество.

Любви нужно учиться

- Что самое сложное в воспитании детей?

- Опасно просмотреть, когда появятся худые сообщества. Апостол Павел говорит «Худые сообщества развращают добрые нравы». И важно это вовремя увидеть и принять необходимые меры. Тут иногда даже помогает увезти ребенка подальше от неподходящей компании или обратиться к психологу. Но есть хорошее выражение - не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас. И если мы в своей семье никого не осуждаем, не материмся, не ругаемся, не пьем, не курим, то хочется надеяться, что по нашей молитве дети станут лучше, чем мы. А еще я когда-то понял, что наши дети часто не знают, что мы их любим. Поэтому очень важно им об этом говорить. И еще - почаще обнимать и целовать. Мне кажется, что это правильно.

- Дайте совет родителям, которые не могут решиться на большую семью…

Матушка Марина:

- Я никогда не понимала фразу «Плодить нищету». Да, было время, когда мы жили трудно, но Господь дал все необходимое. А что может сравниться с тем счастьем, когда вся семья собирается вместе? Тем более с той помощью, которую сейчас оказывает государство, и с нашей медициной - вообще можно не бояться рожать.

Отец Николай:

- Важно понять, что если мы будем любить Бога и своих детей, Господь поможет нам их воспитать. Я не слышал, чтобы хоть одни многодетные родители пожалели о том, что у них много детей. Потому что все возвращается сторицей. Вся любовь, которую мы отдаем, возвращается любовью детей и внуков. Но любви нужно учиться - каждый день и много лет. Это сложно, но у того, кто хочет, обязательно получится. И тогда можно обрести это счастье - жить в согласии с собой и со своей семьей.

Фото из семейного архива героев публикации.