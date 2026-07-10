«Горький шоколад можно есть каждый день»: эксперты КрасГМУ рассказали о влиянии шоколада на организм

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

11 июля в мире празднуется День шоколада. Эксперты в области биохимии, эндокринологии и косметологии из красноярского медицинского университета рассказали о влиянии шоколада на организм человека. Когда сладость несёт пользу, а когда вред? Есть ли безопасные «дозы»? В каких случаях шоколад полезнее при наружном применении? Обо всём — ниже.

Чем полезен шоколад?

Самое главное правило для шоколада: чем выше процент содержания какао и ниже сахара, тем лучше.

По информации большинства мировых медицинских организаций и диетологов, 20–30 граммов горького или тёмного шоколада в день принесут организму пользу. Это примерно 1/4 или 1/3 стандартной 100 граммовой плитки.

В этой небольшой «дозе» содержатся компоненты, которые расширяют сосуды и снижают артериальное давление, стимулируют нервную систему и повышают концентрацию. Магний и триптофан помогают бороться со стрессом и тревожностью. Сахар — быстрый источник углеводов, но в избытке может привести к резким скачкам глюкозы, кариесу и отложению жира.

Различные добавки в шоколаде могут как снизить, так и повысить его пользу.

- Например, орехи. Жиры и клетчатка из орехов замедляют всасывание сахара в кровь. В результате нет резких скачков инсулина, чувство сытости длится дольше — это полезно для сердца. Острый перец (чили), который ускоряет обмен веществ и усиливает согревающий эффект, стимулирует выработку эндорфинов в два раза мощнее, чем просто шоколад. Имбирь или цедра цитрусовых усиливают противовоспалительный эффект и антиоксидантную защиту организма. А морская соль помогает быстрее восстановить водно солевой баланс после физических нагрузок, — говорит старший преподаватель кафедры биологической химии с курсами медицинской, фармацевтической и токсикологической химии Людмила Шадрина.

Вредным шоколад делают молоко и сливки, пальмовое или кокосовое масло, сухофрукты и цукаты, а также алкогольные начинки — ликёр, коньяк.

А если шоколад не горький?

Сладкоежкам, которые любят молочный и другие виды шоколада, придётся быть аккуратнее.

Если горький (от 70% какао) и тёмный (40–55% какао) шоколад можно есть ежедневно небольшими порциями, то молочный и белый — не более 15–20 граммов и не каждый день. Превышение этой дозы приведёт к набору веса и снижению чувствительности к инсулину.

- Шоколад — это высококалорийный продукт. В 100 граммах содержится от 540 до 620 килокалорий в зависимости от вида шоколада. Он не рекомендуется при сахарном диабете, ожирении, заболеваниях печени, гипертонии и повышенном уровне холестерина, — говорит доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней и терапии КрасГМУ, врач эндокринолог Лариса Боева.

Где ещё полезен шоколад?

Косметологи давно обратили внимание на какао бобы. В них содержатся флавоноиды, которые оказывают влияние на кожу. Они защищают клетки от старения, вызванного ультрафиолетом и загрязнением.

Исследования утверждают: через 12 недель употребления какао (с высокой долей флавонолов) повышается устойчивость кожи к солнцу, улучшается её тон, плотность и увлажнённость. Через 24 недели заметно снижается глубина морщин. Также в 100 г какао содержится суточная норма магния, важного для упругости кожи.

Шоколад используют и в салонных процедурах, но здесь нужно разделять реальную пользу и рекламные обещания:

— маски действительно смягчают и увлажняют сухую кожу, но клинических доказательств её глубокого омоложения мало;

— кремы с маслом какао подходят для раздражённой и обветренной кожи;

— обёртывания дают лишь временный визуальный эффект, но не борются с целлюлитом и не сжигают жир — это скорее расслабляющая процедура.

Важно отметить: вся польза справедлива только для натурального (нещелочного) какао. Обычный порошок после обработки теряет большинство полезных веществ.