Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в регионах России уже традиционно прошло голосование за объекты благоустройства. Жители могли выбрать из большого списка, какие общественные пространства они хотели бы видеть обновленными. Голосование проходило в апреле-мае, и жители Красноярска выбрали семь объектов: сквер на Ломоносова, 102, набережная Енисея от Октябрьского моста до Северного проезда, 12, сквер Западный, площадь перед Культурным центром на Высотной (ГорДК), сквер Сказочный на Матросова, «Преолес» и набережная Качи.

Но соответствует ли это чаяниям красноярцев? Что хотели бы изменить в городе обычные прохожие? «КП-Красноярск» и студенты-журналисты из СФУ решили спросить случайных горожан, какие места в Красноярске заслуживают модернизации.

Варвара, студентка СФУ, 4 курс:

Мой родной город — это Иланск. Вопрос про модернизацию Красноярска интересный, и первое, что мне приходит в голову — это набережная. Конкретно мне не хватает молодежной культуры в этом месте. У нас есть «ЯРкие берега» и концерты, это для более старшего поколения и семей. А есть «Арт-берег», который, как по мне, уже потерял суть своей концепции, и нуждается прежде всего в косметическом ремонте. Мне кажется, можно вложиться в это, и сделать место комфортнее: более продуманную площадку, а не просто деревянные поддоны, которые напоминают сцену. Ну и сама концепция уже превратилась во что-то более миллениальское. Лично мне не хватает чего-то более стильного — того, что можно было бы назвать зумерским.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Юлия, молодая мать:

Сейчас мы ждем, когда Копылова нам обновят, хотя бы пешеходную дорогу — чтобы мы могли по ней ходить. Хотелось бы отремонтировать парки, в которые мы ходим, чтобы центральную набережную обновили полностью, а не только кусочек, который они сейчас собираются делать. И чтобы она была посовременнее и тренажеры там были современные. Мы были в Кемерове — там сделали новую набережную, и там есть классные площадки для ниндзя-спорта. У нас такого вообще нигде нет.

Еще напрягает ситуация со строительством метро, весь город перекопан. Мы даже не зовем в гости людей из других городов. Раньше звали, а сейчас нет. Делать пока нечего. Идешь в центр и даже свернуть никуда не можешь: потом придется делать большой крюк и возвращаться той же дорогой, которой пришел — по другой уже не пройти.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Сергей Александрович, пенсионер:

Мы люди пожилые, основное времяпрепровождение на даче. На запад дорогу вроде сделали. Сейчас хорошая дорога. Пробки начинаются только на Мясокомбинате, но Мясокомбинат — другая история. Там понастроили этих человейников. Там машину не поставить, людям пройти негде. Что касается парков, вроде бы всё хорошо. Сквер Степанова, например. Ведь мы же помним, как там стояли эти двухэтажные бараки деревянные. Потом со временем это заросло всё тополями, кустами, крапивой, и там стало очень неприятно и неуютно.

Еще побольше бы парковок. А так город хорошеет. Мы ещё в семьдесят втором году разбивали сквер около цирка. Газоны там делали, выравнивали. И на Предмостной площади тоже аллеи какие-то садили, деревья высаживали.

Онур, уроженец Узбекистана, водитель автобуса:

Парк Юннатов надо обновить. Я живу там, вижу его постоянно: газон редко стригут, вывеска одна и та же уже двадцать лет висит. Скамейки старые, мусорки, все выглядит неухоженно. В парке Гагарина тоже ничего не меняется. Называется парк, а внутрь заходишь, ничего нет. Даже присесть некуда.

Лидия Александровна, пенсионерка:

Да мы никуда и не ходим, тут двор наш хотя бы обновить. Нет спортивной площадки для детей. А детей у нас очень много. Вот считайте, три дома. А где детям заниматься-то? Жалко ребятишек, им заняться тут нечем, то они с ума потом сходят. Хочется, чтобы на Калинина что-нибудь какое-нибудь было общественное пространство, чтоб можно было куда-то сходить. А то приходится в город ехать. Возле школы обещали спортивную площадку вдоль дороги, а там за четыре года ничего не сделано.

И дорогу на Маерчака сейчас обновили, а остановки-то где? Не поставили. От жары сейчас не спрячешься. Во время дождя некуда деваться, да даже присесть отдохнуть негде, хоть стульчик с собой таскай и ставь.

P.S. Отметим, мнения были собраны у незнакомых друг с другом людей в разных частях города. Претензии к благоустройству у горожан совершенно разные, но в одном они сходятся: в городе не хватает инфраструктуры для повседневной жизни. Интересно, учтут ли эти мнения при планировании благоустройства в 2027 году?