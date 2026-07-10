Фото: ГУФССП по Красноярскому краю.

В Назаровском округе Красноярского края мать двоих несовершеннолетних детей навела порядок в квартире, где царила антисанитария. Но заставить ее это сделать пришлось судебным приставам. Об этом рассказали в ГУФССП по Красноярскому краю.

Все вскрылось случайно, но закономерно. Женщина проигнорировала вызов в суд, где должно было рассматриваться ее дело о мелком хулиганстве и неповиновении представителю власти. На заседание она не явилась, и судья вынес постановление о принудительном приводе. Когда судебный пристав прибыл по адресу проживания должницы, его взору открылась удручающая картина. Кругом валялся мусор, стоял зловонный запах, часть мебели отсутствовала, а бытовая техника была покрыта толстым слоем грязи.

Фото: ГУФССП по Красноярскому краю.

Судебный пристав тут же указал хозяйке на недопустимость таких условий для детей, младшему из которых нет и двух лет. Сотрудник не стал оставлять увиденное без внимания — он составил рапорт и передал его полиции. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних незамедлительно приступили к проверке.

Результат не заставил себя ждать: через два дня квартира была приведена в порядок. Фотоотчет с подтверждением судебным приставам передали полицейские. Теперь семья находится под пристальным контролем органов, призванных защищать права детей.