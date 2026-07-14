Трясет раз в неделю: почему жители Тувы не чувствуют подземные толчки

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С начала года в Республике Тыва зарегистрировали 31 землетрясение магнитудой более 3 баллов. Об этом сообщает МЧС региона.

Магнитуда большинства толчков не превышала 4,0. Самая сильная волна (5,3) отмечена 25 апреля в Бай-Тайгинском районе, самая слабая (3,0) — 3 марта в Овюрском. Лидером по числу подземных ударов стал Тере-Хольский район: там произошло семь толчков.

По информации ГУ МЧС России по Республике Тыва, в каждом из случаев тувинцы не чувствовали земных колебаний и не звонили по этому поводу в экстренные службы; о разрушении зданий и других построек также не сообщалось.

Почему жители Тувы не чувствуют землетрясения?

Всё дело в том, что толчки происходили достаточно далеко от ближайших сёл. Эпицентры землетрясений находились на расстоянии от 4 до 111 км от населённых пунктов.

Как отмечают учёные Института физики Земли РАН, влияние толчка на людей зависит от магнитуды, расстояния до очага и грунтовых условий. То есть волна, пройдя большое расстояние, затухает, интенсивность землетрясения снижается и может не ощущаться людьми.

Важно сказать, что магнитуду и интенсивность землетрясения, которая измеряется в баллах, часто путают. Магнитуда — это величина, которая характеризует энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн. Интенсивность — балльная оценка влияния подземного толчка на людей, здания и природу. Сначала фиксируется магнитуда землетрясения, позднее — его последствия, то есть интенсивность.

Глубина очага также играет роль. Если очаг близко к поверхности, даже землетрясение магнитудой 4,8 может ощущаться очень сильно. Например, в 2024 году в США, в штате Нью-Джерси, такой толчок на глубине 5 км вызвал пятибалльную тряску зданий в Нью-Йорке и даже прервал заседание ООН. Если очаг глубокий, то и мощные подземные удары ощущаются слабее. Так, в 2013 году землетрясение на Камчатке магнитудой около 8 на глубине 600 км «прокатилось» по всей России: толчки были зафиксированы на территории Петропавловска-Камчатского, Красноярского края, Томской и Новосибирской областей и отозвались в Москве звоном посуды.

Имеет значение и грунт. В старых плотных породах волны распространяются дальше — то же землетрясение в Нью-Джерси почувствовали за 450 км, в штате Мэн. На рыхлых грунтах или там, где старые дома, последствия могут быть серьёзнее: в соседнем городе Ньюарк у нескольких зданий обвалились фасады.

Привыкли к землетрясениям

Как отмечают специалисты, отсутствие паники при подземных толчках тесно связано с отношением самих жителей сейсмоопасного района. В Японии, Индонезии или Чили толчки магнитудой 4 происходят так часто, что местные жители их почти не замечают. То же можно сказать и о Туве. А вот для востока США или Кореи землетрясение — редкость, и оно вызывает большой резонанс.

По информации исследователей Тувинского госуниверситета, такая сейсмоактивность региона связана с его положением в зоне столкновения двух тектонических плит — Индийской и Евразийской. Это вызывает постоянное движение горных пород по глубинным разломам. Из за горного рельефа и активности разломов в земной коре постоянно накапливается напряжение, которое разряжается в виде землетрясений. Наибольшая активность наблюдается на востоке республики, а самые мощные толчки, по данным учёных, случаются примерно раз в 20-30 лет.