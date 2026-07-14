Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 июля 2026 7:37

Обещал «решить вопрос»: адвокат из Красноярского края обманул своего подзащитного и сам оказался за решеткой

Адвокат из Бородина обманул подзащитного и едва не получил миллион
Полина КЛИМЕНКОВА
Адвокат из Бородина обманул подзащитного и едва не получил миллион

Адвокат из Бородина обманул подзащитного и едва не получил миллион

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Бородине перед судом предстанет адвокат, обещавший за деньги «решить вопрос» подзащитного. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.

В апреле 2026 года 74-летний адвокат краевой коллегии адвокатов стал защищать заключенного под стражу мужчину. Однажды тот признался, что больше всего боится не самого наказания, а того, как к нему будут относиться в изоляторе и в местах лишения свободы. На этом страхе предприимчивый адвокат и решил заработать.

Он убедил своего подзащитного, что за один миллион рублей сможет с помощью неких связей обеспечить ему «комфортные условия содержания»: отдельную камеру, отсутствие конфликтов и защиту сотрудников СИЗО и колонии. То же самое юрист рассказал маме своего доверителя. Поверив ему, женщина начала искать сумму. Однако вскоре она обратилась в УФСБ России по краю и во время оперативного эксперимента, когда женщина передала адвокату пакет с деньгами, его задержали. Теперь мужчина сам оказался по ту сторону решетки.

В ходе следствия он признал вину и рассказал, что никакими «связями» не располагал и планировал потратить деньги на себя.

Прокуратура края утвердила ему обвинение в покушении на мошенничество в крупном размере. Адвокату может грозить до шести лет колонии.