Кадры высшей пробы: в Красноярском крае запускают образовательный кластер

В кластер вошли четыре учреждения среднего профессионального образования края: Техникум горных разработок имени В. П. Астафьева, Канский политехнический колледж, Енисейский многопрофильный техникум и Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий. Соглашение подписано в рамках краевой программы «Профессионалитет для всех».

Чтобы преподаватели колледжей своими глазами увидели будущие условия труда выпускников, их пригласили в Исследовательский центр Компании. Он работает уже более 20 лет и охватывает процессы всей технологической цепочки производства золота — От исследования геологических образцов до плавки готового слитка. Эксперты провели для гостей подробную экскурсию по восьми ключевым лабораториям, оснащенным передовым оборудованием. Среди них — лаборатории минералогических исследований, обогащения и биотехнологии минерального сырья, гидро- и пирометаллургических процессов, кучного выщелачивания, анализа минерального сырья и пилотных исследований. Отдельное внимание привлекла уникальная пилотная установка, позволяющая воспроизводить и испытывать технологии для разных фабрик и месторождений компании.

Специалист золотодобывающей компании по взаимодействию с учебными заведениями Виктория Лях рассказала о преимуществах нового образовательного кластера:

- «Полюсу» предстоит оснастить учебные заведения кластера новыми лабораториями и мастерскими, но участие бизнеса в образовательном процессе не ограничится только ремонтом и оснащением классов. Эксперты компании помогут обновить образовательные программы под практические задачи производства, студенты начнут заниматься по ним уже в 2026 году. Кроме того, в рамках кластера будут открыты совершенно новые специальности. Студенты будут проходить производственную практику на предприятиях компании, а самые мотивированные выпускники смогут и сразу влиться в нашу команду.

В четырех колледжах кластера начнут обучение 300 будущих лаборантов химического анализа, горняков и обогатителей.

Директор Канского политехнического колледжа Галина Гаврилова уверена, что проект поможет остановить отток молодежи и создать кадровый резерв для региона.

- В Канске сейчас нет градообразующих предприятий, поэтому для нас критически важно трудоустраивать наших выпускников. Мы - многопрофильный колледж, обучаем по 16 специальностям. И благодаря компании вскоре откроем и новые мастерские, — пояснила она.

Министр образования края Татьяна Гридасова подчеркнула практическую направленность обучения в кластере: почти 80% учебного времени будет отведено практическим занятиям на реальном оборудовании. Благодаря гибким программам, заточенным под запросы конкретного работодателя, к моменту выпуска студенты получат гарантированные рабочие места. Поступление на программу кластера «Высшая проба» становится первым шагом к насыщенной карьерной траектории в крупной и стабильной золотодобывающей компании.

Фото предоставлены пресс-службой компании.