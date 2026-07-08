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8 июля 2026 11:11

Да, да и еще раз да! Впервые в Национальном центре «Россия» в Красноярске прошел свадебный фестивальфото

Восемь пар из Красноярска скрепили любовь узами брака на свадебном фестивале
Полина КЛИМЕНКОВА
Восемь пар из Красноярска скрепили любовь узами брака на свадебном фестивале

Восемь пар из Красноярска скрепили любовь узами брака на свадебном фестивале

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Влюбленные и счастливые. 8 июля, в День семьи, любви и верности восемь пар из Красноярска скрепили свою любовь узами брака на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца». Он впервые прошел в красноярском национальном центре «Россия».

Восемь пар. Такие разные образы, характеры и судьбы, но все-таки одно их точно объединяет. И это желание заявить о своей любви на всю страну.

Красноярские молодожены

Красноярские молодожены

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

- Совсем скоро вы станете супругами. И с этой минуты изменится не только ваша жизнь, но и ваш статус. Вы перестанете быть: «он, она или они». Теперь вы – одно целое. Теперь вы – семья, - произнесла регистратор.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Любовь!

Любовь!

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Красноярские пары расписались и сразу же отправились в небольшое свадебное путешествие по Енисею на электрокатамаране. Часовая прогулка еще больше настроила на такой важный и долгожданный день.

Первое мини-путешествие уже в статусе супругов

Первое мини-путешествие уже в статусе супругов

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Вернувшись в Наццентр, пары сказали друг другу «Да!» и обменялись кольцами. Далее молодые кружились в вальсе и послушали наставления пары, за плечами которой 65 лет брака.

Также для новобрачных прошло свадебное шествие с ходулистами. Праздник завершился дискотекой.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Параллельно, свадьбы сыграли сотни пар по всей России – торжественные церемонии прошли в московском Национальном центре «Россия» и его филиалах. А две пары из нашего города сказали заветное «Да!» прямо на главной сцене фестиваля.

Вадим и Марина

Вадим и Марина

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

«Комсомолка» соединяет сердца

Свадебный фестиваль стал праздничным еще и для красноярского филиала «Комсомольской правды». Одна из восьми пар – наши бывшие сотрудники: бренд-менеджер Марина и веб-редактор Вадим. Теперь оба Мацневы, совет да любовь!