Восемь пар из Красноярска скрепили любовь узами брака на свадебном фестивале Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Влюбленные и счастливые. 8 июля, в День семьи, любви и верности восемь пар из Красноярска скрепили свою любовь узами брака на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца». Он впервые прошел в красноярском национальном центре «Россия».

Восемь пар. Такие разные образы, характеры и судьбы, но все-таки одно их точно объединяет. И это желание заявить о своей любви на всю страну.

Красноярские молодожены Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

- Совсем скоро вы станете супругами. И с этой минуты изменится не только ваша жизнь, но и ваш статус. Вы перестанете быть: «он, она или они». Теперь вы – одно целое. Теперь вы – семья, - произнесла регистратор.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Любовь! Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Красноярские пары расписались и сразу же отправились в небольшое свадебное путешествие по Енисею на электрокатамаране. Часовая прогулка еще больше настроила на такой важный и долгожданный день.

Первое мини-путешествие уже в статусе супругов Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Вернувшись в Наццентр, пары сказали друг другу «Да!» и обменялись кольцами. Далее молодые кружились в вальсе и послушали наставления пары, за плечами которой 65 лет брака.

Также для новобрачных прошло свадебное шествие с ходулистами. Праздник завершился дискотекой.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Параллельно, свадьбы сыграли сотни пар по всей России – торжественные церемонии прошли в московском Национальном центре «Россия» и его филиалах. А две пары из нашего города сказали заветное «Да!» прямо на главной сцене фестиваля.

Вадим и Марина Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

«Комсомолка» соединяет сердца

Свадебный фестиваль стал праздничным еще и для красноярского филиала «Комсомольской правды». Одна из восьми пар – наши бывшие сотрудники: бренд-менеджер Марина и веб-редактор Вадим. Теперь оба Мацневы, совет да любовь!