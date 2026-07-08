Фото: Александр Черных

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Красноярск с рабочим визитом. В краевом правительстве сообщили, что он уже посетил Военный учебный центр при Сибирском федеральном университете вместе с делегацией из Москвы, командующим космическими войсками Александром Головко и губернатором Михаилом Котюковым.

Медведев принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам, получившим офицерские звания.

«Каждый из вас выбрал для себя высшее призвание — служить нашей стране, служить Отечеству, защищать безопасность и суверенитет нашей Родины», – отметил в своей речи зампредседателя Совбеза.

Фото: Александр Черных

Кроме того, на плацу торжественно открыли два бюста легендарных советских летчиков — Александра Покрышкина и Георгия Голубева. Александр Головко вручил государственную награду – орден «За военные заслуги» за высокие личные показатели в служебной деятельности – начальнику кафедры военной подготовки ВУЦ СФУ, полковнику Ивану Сибирякову.

Фото: Александр Черных

Визит Заместителя председателя Совета безопасности в Красноярский край продолжается.

Напомним, что в последний раз Медведев приезжал в наш город в 2019 году: в марте он участвовал в церемонии закрытия Всемирной зимней универсиады, а летом проводил совещание по ситуации с лесными пожарами.