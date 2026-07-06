С чего начать утро на «МИРе Сибири-2026»?

Уже совсем скоро в Шушенском начнется Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири».

Все четыре дня, с 9 по 12 июля на фестивале будет локация «Губернских аптек» - о здоровье и профилактике.

6 причин посетить эту площадку на Обрядовой поляне всей семьей и начинать день именно здесь.

1. Выпить кружку чая. Каждое фестивальное утро губернские фармацевты ждут вас на «Утреннем чае». Они будут готовить для вас ароматные и полезные витаминизированные чаи из трав, собранных в Сибири: иван-чай, чай с шиповником, брусникой, а еще способные повышать или понижать артериальное давление.

2. Протестировать натуральную аптечную косметику, которую сибирские фармацевты делают сами: кремы для всех типов кожи, в том числе для проблемной и возрастной, сыворотки, маски, тоники, скрабы и др.

3. Сделать диагностику стопы. Наша стопа выполняет важную опорную функцию и несет большую нагрузку. Чтобы выявить изменения и не допустить развития патологии рекомендуется регулярно проходить качественную диагностику. На площадке «Губернских аптек» в дни фестиваля сделать диагностику можно будет быстро и бесплатно. Процедура занимает 10 минут. Бывает, что для решения проблемы достаточно только подобрать ортопедическую стельку для обуви.

4. Проверить остроту зрения. Исследование остроты зрения — доступная всем процедура, позволяющая установить качество зоркости, и своевременно сделать коррекцию зрения. «Губернские аптеки» специально для гостей фестиваля привезут аппараты диагностики остроты зрения и бесплатно проведут диагностику. Весь процесс займет 5-7 минут: станет понятно - нужно ли делать коррекцию зрения, и какие очки или контактные линзы вам необходимы.

5. Почистить очки. Возьмите с собой на площадку «Губернских аптек» обычные и солнцезащитные очки. На специальном аппарате сотрудники сделают ультразвуковую чистку очков. Ультразвуковая чистка вернет вашим очкам первоначальный вид, удалив самые мелкие и незаметные загрязнения. Несколько минут - и ваши оправа и линзы будут как новенькие.

6. Поднять тонус и выпить кислородный коктейль. Это тоже можно сделать все дни фестиваля. Вкусы разные: вишня, яблоко, виноград - выбирайте каждый день по настроению.

Сюрприз для детей МИРа

В 2026 году впервые на международном фестивале этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» будет особенный праздник для самых маленьких - «Карапузы, на старт: дети МИРа».

Этот фирменный праздник «Комсомольской правды» и «Губернских аптек» состоится 11 июля на Обрядовой поляне.

За 12 лет существования «Карапузов, на старт!» в Красноярском крае состоялось 25 праздников. Но впервые карапузы встретятся не в спортивном зале, а на природе. Регистрация на праздник завершена, команда карапузов была набрана всего за 3 дня, приходите поддержать малышей!

Фото: Диана ИВАНОВА.

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