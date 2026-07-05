Десять детей – десять поломанных судеб: разлученные в детдоме под Красноярском братья и сестры нашли друг друга

Брат и сестра нашли родных через телепрограмму. Фото сгенерировано ИИ

В феврале 2009 года в один из домов в селе Павловка (Боготольский район) приехали инспекторы по делам несовершеннолетних и представители органов опеки. Осмотрев жилище, забрали и увезли с собой восьмерых ребятишек, мал мала меньше. Родителям сказали: «Когда измените свой образ жизни, наведете порядок в доме, устроитесь на работу – детей вернем». Но этого не случилось. Двух младших вскоре забрали в приемную семью и увезли в Подмосковье. Спустя годы они обратились на программу «Тест ДНК» на телеканале НТВ с просьбой помочь найти биологическую мать, а также других братьев и сестер. Тут-то и выяснилось, что их намного больше, чем они думали изначально.

Забрали прямо из дома малютки

Екатерина и Павел Доновы не скрывают: у них счастливая жизнь, они выросли с любящими приемными родителями. Катя уже совершеннолетняя, государство выделило ей квартиру в Подмосковье, девушка только что вышла замуж. А Паше пока 17 лет.

Не так давно мама-опекун показала ему документ о том, что его биологическая мать лишена родительских прав. Парень загорелся мыслью ее найти. Зачем? Он и сам не смог сформулировать ответ. Наверное, для того, чтобы спросить: «Почему ты нас бросила?» или «Почему ты нас не искала?»

Когда узнал, что у него много братьев и сестер, обрадовался. Пытался найти их через соцсети, написал четырем предполагаемым родственникам в Красноярском крае, но ответа не дождался. Вместе с Катей обращались в соцслужбы в Красноярском крае, но тоже безрезультатно. А тут товарищ подсказал идею обратиться на программу (он сам через «Тест ДНК» нашел своих близких). Павел загорелся: телевидение – великая сила. И вот они с Катей в студии.

Катя о биологической семье тоже ничего не помнит, даже кто как выглядит. Но хорошо запомнила один момент: после того, как их всех забрали и привезли сначала в больницу, потом в дом малютки, туда приехала милая женщина с куклой.

- Кукла была классная. Затем была вторая встреча и меня забрали. А я спохватилась, что куклу забыла. Плакала, конечно, потом поняла: пусть вместе с ней останутся все плохие воспоминания о приюте. Когда моя приемная мама узнала, что у меня есть младший брат Паша, снова обратилась в опеку. И мы росли с ним вместе, - рассказывает девушка.

Екатерина вместе с братом Пашей росла в любящей приемной семье. Фото: НТВ

Узнала с первого взгляда

Надежда приехала в студию программы из поселка Ушканка (Ужурский район). Ее привела сюда та же причина – найти младшеньких брата и сестру. Волновалась: вдруг не они. Но как только взглянула на Павла и Екатерину, сразу узнала: Паша очень похож на отца, а Катя – на маму.

Ей 27 лет (она второй ребенок в семье после сестры Альфии) и события 2009 года помнит достаточно отчетливо. По ее словам, после того, как их забрали из родного дома, привезли сначала в больницу (это принятая практика – детей из неблагополучных семей сначала обследуют, подлечивают, откармливают).

- Мне было 9 лет, я лежала с Катей и Пашей в больнице. Рядом с больницей был приют. Пришли люди забирать меня в приют, я говорю: «Как я оставлю их одних, они же маленькие». Мне ответили, что их подлечат, а потом тоже в приют передадут. Когда меня уводили, Катя с Пашей бежали за мной, тянули руки, плакали. Я на второй день прихожу, прошу у медиков: «Дайте увидеться». Мне говорят: «Нет, их уже увезли». «Куда?» «Мы не даем такой информации». Уже потом я узнала, что их увезли сначала в Ачинск в дом малютки, затем передали в приемную семью. Их следы затерялись.

Остальные братья и сестры выросли в одном детском доме и связи друг с другом не теряли. Но об этом – позже.

Всему виной соседка-жалобщица

Тот день, когда в деревенский дом приехали органы опеки с полицией, Надежда тоже помнит. Дети играли во дворе (был февраль), зашли незнакомые люди, стали осматриваться. Девочка тогда ухватила одну фразу: соседка на родителей жалобу написала. Забрали всех ребятишек.

Спустя годы молодая женщина искренне недоумевает: почему?

- С мамой жилось хорошо, у нас игрушки были, кушать было, фрукты. Разве что печка была черная, маме сказали побелить ее. Мама побелила, но когда приехала за нами, нас ей не отдали. Мать с отцом целый год оббивали разные пороги, везде отказ.

В студии появилась еще одна сестра – Любовь. Тоже негодует: почему опека послушала какую-то соседку? Ну, враждовали они с матерью и что? Зачем на детях отыгрываться?

Досталось справедливого гнева и чиновникам: почему они разлучили братьев и сестер? Ну, хорошо, Пашу с Катей забрали в приемную семью – зачем из этого секрет делать? Люба с Надей, когда повзрослели, пытались их найти. А им: «Тайна усыновления». Усыновление и опека – юридически разные формулировки.

Молодым людям в студии – искренне сочувствие. Но остается главный вопрос: за что биологических мать и отца лишили родительских прав?

Просто так родительских прав не лишают

Вот акт обследования семьи от 25 февраля 2009 года. Его копия хранится вместе с документами Паши и Кати у их приемной матери.

Налицо неприглядная картина: в доме всего две комнаты, антисанитария, стены грязные и печь коптит, дым. Мебель, одежда, обувь и постельные принадлежности отсутствуют. В доме две собаки. Дети голодные и в обносках. Доходы – детские пособия, которые родители тратят на себя. Оба нигде не работают.

Допустим, в деревне работать негде, но у этих родителей не было подсобного хозяйства или огорода. Восемь детей! и нет огорода! в деревне?! И бани нет, где они мылись? Родители часто оставляли детей одних. Когда приехала комиссия – даже продуктов не нашла, а дети сидели на грязных матрасах.

Судя по всему, мать на прежднем инстинкте поначалу приезжала к детям в детдом и обещала: потерпите, я вас скоро заберу». Но потом обещания сошли на нет, женщина с мужем родили себе еще дочь и сына. Судьба дала им еще один шанс, но они и его профукали – этих детей у них также забрали в детский дом.

Надежда много лет местала найти младших брата и сестру. Фото: НТВ

Дети простили мать

Знаете, что интересно в этой истории? Старшие дочери Надежда и Люба по-прежнему уверены: жили они хорошо, родители не пили, в доме было чисто и уютно, мама всех любила, игрушки покупала... И слезы у них искренние.

Тогда что? Такое поведение объясняет психолог Георгий Хлыстов:

- Это свойство человеческой психики забывать тяжелые травмирующие воспоминания. Взрослым детям все равно хочет верить, что самое дорогое и ценное в жизни – это родитель, он хороший и непогрешимый. Но в реальности это не так. Человек делает то, что он хочет – и если родители не забрали вас из детского дома, значит, они просто не хотели этого делать.

Жесткая, но ведь правда!

По словам Надежды, родители прожили вместе 28 лет. И под конец примирились с некоторыми детьми. Отец умер в 2018 году. Он был серьезно болен, но не хотел ложиться на операцию, пока не увидит всех. Несбыточная мечта. После его смерти Надежда забрала мать к себе. И мать тоже пожелала: «Хочу видеть всех детей. Хочу найти Катю и Пашу и обнять их». Умерла она в 2023 году в возрасте всего 49 лет.

Наконец, нашлись!

Такая вот житейская драма. Дети не держат обиды на родителей, простили им. И семья воспользовалась своим счастливым шансом воссоединиться. В детском доме не осталось никого, даже самые младшенькие, девятый и десятый, под опекой у золовки Надежды (сестры ее мужа).

Двух братьев Сергея и Виталия Любовь забрала из детдома к себе, в Красноярск. Парни – не разлей вода, спортивные. Сама Люба с мужем растят дочь. У Надежды с мужем в Ушканке большой дом со светлыми окнами – полная чаша, хозяйство, огород. И пятеро детей! Только о самой старшей сестре ничего не говорят, но знают, где она.

Наконец, и Павел с Катей с ними. И слезы радости, объятия – да, это дорогого стоит!

И слова психолога в напутствие:

- Десять человек, десять поломанных судеб! Эта встреча будет отправной точкой их новой жизни. Не копайтесь в прошлом, не вспоминайте, не думайте, почему произошло все так, а не иначе. Просто живите счастливо.