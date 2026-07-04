«Единая Россия» выдвинула кандидатов от партии на выборы в Законодательное Собрание Красноярского края

В Красноярске прошла конференция краевого отделения партии «Единая Россия». Фото: Александр Паниотов

Неделю назад «Единая Россия» провела федеральный Съезд, на котором Президент РФ, основатель «Единой России» Владимир Путин поставил задачи партии на предстоящую избирательную кампанию.

- Важно провести борьбу содержательно и конструктивно, открыто и честно, не давать несбыточных обещаний, а работать на результат и единство страны, — отметил глава государства.

Сегодня состоялась конференция краевого отделения партии «Единая Россия», на которой были выдвинуты кандидаты на выборы в Законодательное Собрание Красноярского края и окружные советы. Всего в команде «Единой России» в краевой парламент 139 кандидатов: 26 кандидатов по одномандатным и двухмандатным округам, 110 кандидатов по территориальным спискам и 22 по региональным группам. Тройку регионального списка возглавили губернатор Красноярского края, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Котюков, председатель Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Додатко, глава Красноярска Сергей Верещагин.

Фото: Александр Паниотов

В партийной команде участники СВО, опытные политики, молодежь, представители различных отраслей, общественники и волонтеры, рассказал Михаил Котюков:

- Ключевые задачи «Единой России» поставил президент. Выборы должны пройти честно, абсолютно открыто. Доверие, которое избиратели высказали в ходе предварительного голосования, нужно укрепить и оправдать, провести серьезную работу в каждом избирательном округе. Мы сегодня утвердили краевую команду: 139 человек вошли в списки кандидатов для избрания депутатами Законодательного Собрания Красноярского края. Это команда людей, представляющих разные сферы нашей жизни: есть и те, кто уже давно работает в представительных органах и заслуженно пользуется доверием земляков, есть ветераны специальной военной операции, ребята, у кого за плечами реальный боевой опыт, их фронтовые успехи отмечены государственными наградами, а сегодняшняя активная, общественная деятельность помогает формировать современную систему и социальной поддержки, и патриотического воспитания, и развития наших муниципальных образований. Я уверен, что впереди у нас непростой период, но очень интересный период – встречи с избирателями, поиск ответов на те вопросы, которые волнуют жителей. Формирование предвыборной программы партии, которую мы будем утверждать на третьем этапе нашей региональной конференции с учетом федерального съезда и с учетом общефедеральной программы «Единой России», с которой мы все пойдем на выборы. Я уверен, что люди, которые вошли в список кандидатов, смогут проявить себя достойно на следующем этапе работы и укрепить доверие избирателей к партии, и той программе, которую мы будем разрабатывать на основе предложений и пожеланий жителей Красноярского края.

Фото: Александр Паниотов

Уже сейчас кандидаты от партии работают над новой Народной программой, с которой партия пойдет на выборы. Ключевая задача программы – это помощь людям. Она будет ориентирована на оказание конкретной поддержки в каждой территории.

Старт избирательной кампании «Единой России» прокомментировал социолог Алексей Новиков:

- Основным итогом прошедшего мероприятия является формирование партийных списков и определение базовой темы грядущей избирательной кампании. Основную линию кампании можно озвучить, не рискуя ошибиться - это поддержка курса Президента. С этим, на мой взгляд, и связана конфигурация партийного списка, а именно представленность в нем исполнительной и законодательной власти региона. Развивается озвученная Президентом страны инициатива по продвижению участников СВО. Второй важный фактор, о котором имеет смысл сказать, — это присутствие в списке профессионалов, представляющих различные отрасли. Все это позволяет говорить о значительном кадровом потенциале партии, который может быть конвертирован в электоральную поддержку.

Отметим, сбор наказов для Народной программы продолжится до середины августа. После чего программу утвердят на съезде партии и именно этот документ ляжет в основу работы партии «Единая Россия». Оставить свое предложение может любой желающий на сайте ЕСТЬРЕЗУЛЬТАТ.рф