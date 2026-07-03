Более полкилометра новой набережной появится у Октябрьского моста на правобережье

Фото: мэрия Красноярска.

В мероприятии приняла участие председатель городского Совета депутатов Наталия Фирюлина.

В рамках первого этапа работ по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» с нуля создаётся обустроенный участок набережной около 300 метров с учётом рельефа. В прошлом году за преображение этого пространства проголосовали почти 28 тысяч человек. Готовность объекта сейчас 40%. Здесь будут созданы смотровые балконы, деревянный настил, детская площадка, высажены десятки деревьев и кустарников. В следующем году по решению жителей, которые принимали участие в недавнем голосовании, также по федеральной программе будет благоустроена вторая часть этой территории – в сторону улицы Парковой. Таким образом, расширится прогулочное пространство вдоль реки.

Фото: мэрия Красноярска.

«Думаю, это станет отличным местом отдыха для горожан. Мне очень нравится, что с каждым годом проекты, связанные с формированием комфортной городской среды, становятся всё более интересными и креативными», – отметила председатель Горсовета Наталия Фирюлина.

Ещё одна «точка» маршрута – 94-я средняя школа. Там завершается капитальный ремонт, он проводится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». За почти 60 лет это первая значительная модернизация учреждения. Подрядчик обновил кровлю, инженерные сети, выполнил внутреннюю отделку, подходят к концу работы на фасаде. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков ставит задачу открывать такие объекты к началу учебного года.

«В настоящее время идёт поставка оборудования и его установка. В классах мы все доски заменили на интерактивные панели, закупили оборудование для проведения лабораторных работ. 1 сентября ждём, что в родные стены вернутся почти 1200 детей», – рассказала Елена Телицина, директор школы №94.

Основная часть выезда в Ленинский район была посвящена проверке результатов по обращениям жителей на открытой встрече в районе или на личном приёме. Среди них – ул. Глинки, 19а: здесь провели обрезку деревьев и до конца месяца включат уличное освещение, которого, по словам жителей, уже нет более 10 лет. На ул. Борисевича в сквере имени Дмитрия Коваля установили детскую горку и улучшили качество содержания пространства. На ул. Тобольская, 19а ведётся устройство дренажной системы. Из-за подтопления придомовой территории и подвалов в прошлом году ввели угрозу возникновения ЧС. Обследование показало, причина – грунтовые воды.

«Смонтировали 120 метров дренажной системы и столько же – отводной трубы. В настоящий момент производится обратная засыпка, переходим на второй участок. Сложностей было немало, уровень воды постоянно поднимался, откачивали её, работаем в две смены», – поделился Павел Кравцов, исполнительный директор компании подрядчика.

Сергей Верещагин поручил провести гидрогеологическое обследование территории у соседних многоэтажек, так как проблема грунтовых вод затрагивает больший участок.

Вопрос подтопления является актуальным и для дворов около дома по пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 60. На территории возникли провалы, в том числе и возле колодцев. Устранять будут с привлечением ресурсоснабжающих организаций. В планах этого года – ремонт двух внутриквартальных проездов.

Также обсудили на выезде обращения жителей по поводу рынка «Черёмушки». По просьбе жителей здесь установили дополнительные социальные ряды – поставили 10 прилавков. В ближайшее время будет решён вопрос с подъездными путями, установят ограничители для машин.

«На локациях, которые я посетил, подрядчики работают с опережением графика. Но у меня есть замечания по срокам восстановления благоустройства после земляных работ. Выполняются мероприятия и по обращениям жителей на встречах в районе и личных приёмах. Решения должны приниматься не в кабинетах, а при обсуждении с красноярцами. Важно стремиться к тому, чтобы в полной мере сделать всё то, что просят люди», – подвёл итог «Районного маршрута» Сергей Верещагин.