Бронзовая фигурка инспектора Суслина появилась в Красноярске Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В День 90-летия Госавтоинспекции, 3 июля, в Красноярске появился новый суслик – инспектор Суслин. Бронзовый зверек поселился у здания МРЭО ГАИ на Брянской, 23. Инспектор в форме и с фуражкой набекрень держит в лапке жезл и остается невозмутимым. Рядом с ним – светофор. Причем необычный.

Открытие фигурки Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Эта скульптура отличается от остальных в Красноярске – Суслин включает интерактивные элементы. Встроенные секции светофора активируются при прикосновении. Красноярский скульптор Андрей Кошелев признался, что создавать грызуна было непросто.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

- Изначально горит желтый сигнал светофора. Если потереть, то включается зеленый. Дальше горят три цвета. Было очень сложно, так как пришлось объединять электронику, - рассказал «КП-Красноярск» Андрей Кошелев.

Интересно, а если потереть Суслина, то можно «на отлично» сдать экзамен на знание ПДД?

Еще один красавчик! Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, бронзовые зверьки «захватили» Красноярск еще летом 2025 года. По легенде, десять сусликов сбежали с острова Татышев и выбрали новые места для жилья. Инициатива мэрии понравилась горожанам, и фигурки начали устанавливать различные ведомства, предприятия и частные компании.