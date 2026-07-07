В Красноярске при поддержке партии «Новые люди» установлен мировой рекорд

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Международная система регистрации рекордов INTERRECORD официально подтвердила мировой рекорд по самой массовой дыхательной практике «Энергодыхание», установленный на острове Татышев в рамках фестиваля «Ешь. Дыши. Живи», организованного «Новыми людьми». Одновременно с этим достижение было внесено в Реестр рекордов России как национальный рекорд.

Главным событием фестиваля стала попытка установить рекорд, объединив жителей Красноярска вокруг идеи здорового образа жизни. Перед началом практики участники прошли открытый урок, где познакомились с техникой «Энергодыхания», изучили её основные принципы и подготовились к синхронному выполнению упражнения.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

В назначенное время 198 участников одновременно выполнили дыхательную практику в едином ритме под специальный аудиотрек, соблюдая все требования международного регламента. Процесс фиксации проходил под контролем счётной комиссии, стюардов, фото- и видеосъёмки, а также с использованием коптера. После проверки всех материалов эксперты INTERRECORD подтвердили мировой рекорд, а Реестр рекордов России зарегистрировал национальное достижение.

Особую значимость событию придаёт тот факт, что рекорд был установлен в рамках масштабного городского фестиваля, посвящённого здоровому образу жизни. На протяжении всего дня на острове Татышев работали десятки тематических площадок. Гости могли посетить лекции врачей и экспертов, мастер-классы по правильному питанию, спортивные тренировки, консультации специалистов, семейные зоны, детские активности и образовательные площадки.

Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Руководитель комитета по здоровью партии «Новые люди» Илона Костецкая отметила:

- Мы хотели показать, что забота о здоровье может быть современной, интересной и доступной каждому. Для нас этот рекорд - не самоцель, а возможность привлечь внимание к важности профилактики, физической активности и простых привычек, которые помогают человеку чувствовать себя лучше. Очень символично, что именно Красноярск стал площадкой для такого события.

Для автора методики и организатора рекордной попытки Натальи Войткевич это уже второе официально зарегистрированное мировое достижение. В 2023 году она установила в Красноярске мировой рекорд по самому массовому уроку стояния на досках Садху. Новый рекорд стал продолжением её работы по развитию массовых оздоровительных практик.