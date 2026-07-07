В Красноярск заглянул турист на велосипеде. Фото: личный архив путешественника

Если одолевают дурные мысли, садись на велосипед и крути педали, как можно дальше. Метод – безотказный, а почему нет? И голова развеется, и ноги окрепнут. Медведи на дороге? Ой, напугали… Главное – бесценные эмоции, которые может дать только путешествие. Денис Игнатов так и поступил, поставив цель добраться до края земли. 1 мая выехал из Москвы до Владивостока. На 47-й день был в Красноярске. Ночует в палатке, еду готовит на автобусных остановках, по пути стрижет желающих.

«Авантюрист во мне проснулся уже тогда»

Итак, Денис Игнатов, 34 года. Родом из Курганской области, по образованию металлург, два года отработал на производстве в Белгороде. А потом съездил в Москву и понял, что возможностей там больше. И прошел курсы парикмахеров. Это завязка для знакомства.

Первое путешествие было в 16 лет, когда с другом отправился из Старого Оскола на водохранилище. С собой была резиновая лодка, кастрюля, удочки, одеяло, покрывало и всякая всячина.

- Шли мы долго, я натер мозоль на пятке, кровяную. Вышли в ночь, пришли с рассветом, хотя там идти 7 км примерно. Дошли до водохранилища и уснули под яблоней. Накрапывал дождь, было мерзко, днем дождь пошел сильнее. Мы уснули рядом с муравейником. По всему покрывалу бегали муравьи и кусали нас. Через все водохранилище на надувной лодке в одного греб. Друг хотел в шторм, чтобы мы плыли. Отговорить его было легко, просто сказал: «Плыви один». Были комары размером с воробьев – они то нас и спугнули, - рассказывает Денис. И добавляет, - авантюрист во мне проснулся уже тогда.

Походные будни. Фото: личный архив путешественника

Первое путешествие на мотоцикле состоялось в 2018 году – рванул в Питер. И понеслось, что ни лето, то в путь: Ленинградская область, Карелия, Байкал, Архангельск, вдоль Волги от Дубны до Плеса, Башкирия. В 2022 году попробовал велосипед, съездил в Крым, потом было Золотое кольцо России. И в 2025 году решил стереть границы – через Алтай в Монголию. В тот момент он уже решил стать блогером, поэтому освещал поездку в соцсетях. Его можно найти под ником «Отшельник под можжевельником».

Заранее, чтобы ничего не забыть

К путешествию до Владивостока Денис готовился с января. В феврале анонсировал, что будет стричь мужчин по пути за воду, еду и ночлег: «Можете меня в дороге остановить и я вас подстригу, где удобно будет. Все с собой». Уникальный формат бартера создает непрерывный процесс доверия и обмена.

Все просчитал: ночевать будет в палатке, на стоянках дальнобойщиков можно помыться и постираться. Если попадется мужской монастырь – непременно попросится на ночевку. Изучил маршрут: впереди – 9200 километров. С навигацией не проблема, указателей есть везде.

Если не видите в этом романтику, то путешествие - это не ваше. Фото: личный архив путешественника

Что по весу: все снаряжение – 31 кг плюс пара кг по мелочи. Вес велосипеда — 11 кг. Вес самого Дениса 77 кг (интересно, сколько будет, когда доберется до места?). Наконец, побрил сам себя машинкой перед зеркалом и 1 мая, с утра пораньше, стартанул.

Первые недели были совсем не кайфовые: ночи прохладные, в палатке холодно, ноги-руки мерзли, спал в шапке. А потом вполне себе распогодилось. И ночевки в поле стали приносить удовольствие. У Дениса все продумано: выбирает места, где меньше травы – чтобы не поймать клещей. Микро, но все равно хищники. Перед сном обязательно проводит ритуал убиения комаров внутри палатки.

Пищу готовит на походной горелке, воду покупает либо просит у добрых людей (а таких много). На Урале, например, набирал из чистых речек, там вода о-о-очень вкусная. В рационе – «дошик», каши, фрукты-овощи. Придорожные кафе облегчают задачу по готовке.

Если сейчас спросите: «Где здесь романтика?» - вы либо сами не пробовали, либо воображение не работает. Либо это вообще не ваше.

Чтобы не думали, что у Дениса по пути только солнце светит и попутный ветерок в спину. Случаются накладки. Например, через неделю после старта пишет в блоге: «С утра проснулся — колесо спущено, в нем две проволочки, поменял камеру. Днем был дождь кратковременный, спрятался в лесу от него. После подул ветер и меня измотал: с дороги сдувает. Плюс фура проезжает, подталкивает, в итоге на обочину с асфальта укатываешься».

В среднем получается проехать по 120 километров в день. Но не всегда. Когда перепады высот, берет друга за руль и пешком ведет в гору. После захода ехать – плохая идея, есть вероятность быть сбитым.

Это на подъезде к Тюмени и в самом городе. Фото: личный архив путешественника

Прикольно – парикмахер на велике

«Первые 10 дней организм и мозг борются: «Зачем я это делаю? Зачем мне это надо? А затем уже привыкаю и начинаю получать удовольствие. Единственное, чего не могу принять – собирать по утрам палатку».

В Башкирии его ждали фанаты, читающие блог. Встретили тепло: накормили, в баню пригласили, а наутро с собой в путь еды снарядили.

Денис заранее договаривается, что в обмен на помощь готов стричь мужчин (дамы, простите, он все-таки барбер). В Тюмени стриг, в Кемерово четверых подстриг, инструмент с собой, все как надо: салфетки, ножницы, бритвы, обеззараживатель. Слух о парне вперед него бежит: «О, прикольно! Парикмахер на велике, надо подстричься!»

- Останавливайте меня, даже если просто хотите подстричься бесплатно!

Подобных ему по дорогам России много катается. В последние годы велотуризм развивается. Верная примета: если увидели мужика на велике с рюкзаком, значит, он делает что-то интересное.

Слева - кореец Ким Ёнг Кё, справа - Серега с гитарой. Фото: личный архив путешественника

Денис встретил Серегу из Бурятии, который едет в Питер с гитарой наперевес. И еще парня, который движется из Барнаула в Питер, чтобы выучиться и стать моряком. 3 июня сделал совместное фото с таким же отчаянным путешественником из Южной Кореи – Ким Ёнг Кё тоже направляется в сторону Питера. Потом был еще Жека, что держит путь из Якутии в Волгоград.

На границе Омской и Новосибирской области, кстати, обогнал отчаянную пару молодоженов – Павел Шабалин и Тамара Погосян идут из Москвы во Владивосток уже шестой месяц.

Ну, а на подъезде к Красноярску встретил своего тезку, тоже Дениса. Оказалось, что двум одиночкам по пути как минимум тысячу километров. Второй Денис едет из Краснодарского края исполнять свою мечту – на Байкал: много слышал, теперь хочет увидеть.

На 47-й день Денис Игнатов прибыл в Красноярск. Фото: личный архив путешественника

Допрос с пристрастием

Вот так и заехали на Радио «Комсомольская правда» на 107,1 FM. Тут Денису Игнатову устроили допрос с пристрастием, как мы умеем. Например, почему на велике?

- Финансовая составляющая в первую очередь: бензин дорогой. Если посчитать, на мотоцикле месяц до Владивостока выходит около 300 тысяч рублей. А на велосипеде три месяца – менее 200 тысяч. Зато целых три месяца удовольствия. К тому же я мобильный, с парковками нет проблем.

- Не страшно в одиночку?

- Мир ершистый, бывают и плохие случаи на дорогах. Под Екатеринбургом с неадекватом столкнулся, но все обошлось. В большинстве случаев люди хорошие, помогают. В качестве безопасности, конечно, лучше с кем-то ехать. Но просто собеседник в пути, чтобы не скучно было – нет, мне не нужен. Я и на мотоцикле один, хотя байкеры обычно большой толпой путешествуют. Однажды я попробовал: остановились на полтора часа – одному что-то надо сделать, другому… От Москвы за Питера 700 километров, а мы 15 часов ехали. Думаю: «Ну вас всех!» Я этот путь за 9 часов пролетаю.

- Зачем? Ведь тяжело физически.

- Наверное, это проверка, на что ты способен. Интересно ведь понять, сможешь проехать 9 тысяч километров или нет. Первые 10 – 14 дней тяжело, идет перестройка организма, психики. Тогда еще мелькает мысль бросить все и вернуться назад на поезде, на автобусе, на самолете. Но потом чувствуешь, что прошел точку невозврата: «Как я мог думать, что хочу вернуться?»

Денис признается, что в больших городах любит смотреть старую архитектуру. В Томске, например, подзавис - там много старых деревянных домов. А в Красноярске вместе с попутчиком Денисом задержались на один лишний день. Хотели отдохнуть, отлежаться, а вместо этого двинулись на «Столбы» и потом на остров Татышев – кормить сусликов.

Два Дениса заглянули в "Комсомолку" Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Финальная точка – Находка

Напоследок Денис Игнатов сказал:

- Искренне желаю каждому проехать этот путь, ощутить кайф от велосипеда, путешествия. Весь ваш внутренний мир перевернутся, вы на жизнь по-другому смотреть станете.

Путешественники отправились дальше в солнечную погоду по федеральной трассе на Восток. Через несколько дней два Дениса была в Иркутске. Затем попрощались. Один поехал на берег Байкала. Ему на правах, скажем так, бывалого, мы дали совет: у Байкала два облика – один в Листвянке, там он могучий и ледяной. И другой – на Ольхоне, где в Малом море можно искупаться.

Денис Игнатов отправился через южную оконечность великого озера, в Бурятию. Его финальная точка – порт Находка, откуда он вернется домой уже на самолете.

На следующий год планов уже громадье. Как-то на одной из стоянок разговорились с дальнобойщиком, тот давай фотографии показывать: «Вот, в Магадан груз возил, снимал по дороге красоту». Денис турист загорелся – теперь тоже хочет в Магадан. Планирует, что до Читы доедет на мотоцикле, а там пересядет на велосипед. Всего-то четыре тысячи километров…

Будешь снова в Красноярске, заходи…