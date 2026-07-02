Путешествие в сердце тайги

На просторах Ангары

Летом неудержимо тянет в поездки и путешествия. Желание сменить обстановку, увидеть места, где еще не был, отдохнуть от повседневной рутины становится особенно сильным. Конечно, хорошо отправиться за новыми впечатлениями в отпуск, но иногда и рабочая командировка может преподнести массу открытий.

История Кодинска, небольшого города, затерянного в сибирской тайге, неразрывно связана со строительством Богучанской ГЭС. Проект, ставший одним из ключевых в развитии гидроэнергетики региона, определил судьбу этих земель и их будущих жителей. Жизнь в городе кипит, несмотря на суровый климат и удаленность от больших центров. Жители, многие из которых являются потомками первых строителей, продолжают дело своих отцов, обеспечивая бесперебойную работу станции. Впрочем, история города – это прежде всего истории людей, покоривших тайгу ради света и тепла.

Память поколений

Мы приехали в Кодинск 22 июня и сразу стали участниками городских событий. В День памяти и скорби у Мемориала Славы прошел митинг, посвященный 85-й годовщине со дня начала войны. В митинге приняли участие энергетики, представители органов власти, ветераны труда, активисты «Движения Первых», школьники и жители города. Кежемская земля отправила на фронт 2679 человек, более половины из них погибли или пропали без вести.

В День памяти и скорби у Мемориала Славы прошел митинг, посвященный 85-й годовщине со дня начала войны

- Победа досталась страшной ценой. Спустя десятилетия, мы склоняем головы перед светлой памятью тех, кто не вернулся с полей сражений. Наша святая обязанность передать эту память следующим поколениям, - обратился к собравшимся заместитель главы Кежемского округа по социальным вопросам Равиль Муракаев.

Юные участники митинга зажгли 85 памятных лампад - по одной за каждый год, прошедший с 22 июня 1941 года, - и установили их у подножия мемориала.

Акция «Свеча памяти»

- Время не делает эту дату далекой: она остается в семейной памяти, в историях наших прадедов и дедов, в фотографиях и письмах. В семьях сотрудников станции тоже хранятся такие истории – кто-то воевал на фронте, кто-то защищал страну в тылу. И мы должны сохранить правду о войне, передать ее детям и внукам, - отметила Ирина Нагибина, начальник отдела по стратегическим коммуникациям и связям с общественностью Богучанской ГЭС.

На самом берегу Ангары есть уникальное место - Поп-гора. Фото - Сергей Токарев

Навстречу утренней заре

Природа вокруг Кодинска завораживает своей первозданной красотой. Тайга до самого горизонта, широкая, неспешная Ангара… Мы не смогли упустить возможность познакомиться с местными достопримечательностями и отправились на речную прогулку. Недалеко от деревни Чадобец на самом берегу Ангары есть уникальное место - Поп-гора. Вернее, живописный мыс Поп. У его подножия - соляной источник с минеральной водой. Мы увидели небольшую лужицу, в которой насчитали несколько бьющих из песка фонтанчиков. Попробовали воду на вкус – действительно, крепко соленая с железистым привкусом. Источник не замерзает даже зимой. Как гласит история, когда-то соленую воду местные жители использовали для бытовых нужд: пекли на ней хлеб, готовили пищу и даже солили рыбу. Минеральная вода считалась целебной. Согласно Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, ею лечили зобатость, золотуху и ревматизмы.

Проверка под землей и с воздуха

Вернемся к современности. Побывать в Кодинске и не посетить гидроэлектростанцию – большое упущение. Без лишнего пафоса – это не просто промышленный объект, а символ мощи и человеческого гения. Когда смотришь на станцию, сложно сразу принять, что это было построено руками людей. Времена грандиозного строительства уже в прошлом, теперь станция - источник энергии и мощности. На ГЭС четкое разделение труда – кто-то отвечает за выработку электричества, а кто-то обеспечивает безопасную работу гидрообъекта. Например, с помощью дронов.

Евгений Валюх управляет дроном

- Осваиваем новый квадрокоптер. Современный аппарат с четырьмя камерами, модулями для измерения координат и расстояний, - перечисляет особенности БПЛА инженер Лаборатории гидротехнических сооружений Евгений Валюх. – Обследуем труднодоступные места, летаем над и под объектами. Я произвожу с помощью дрона визуальный осмотр, а мои коллеги анализируют съемки, делают выводы. Конечно, такая техника очень помогает в работе. Месяц назад проводили очистку территории рядом с ЛЭП от подроста – кустов и деревьев. С помощью дрона проверить выполненные работы можно за пару часов, тогда как специалисту пришлось бы ездить на участки дня два.

Техника техникой, но есть работа, которую может выполнить только человек. Для проверки безопасности рядом с ГЭС в скважинах устанавливаются пьезометры – специальные приборы для измерения уровня грунтовых вод. Мониторинг ведется ежедневно – данные с пьезометров автоматически поступают через датчики на сервер.

Один раз в месяц специалисты станции вручную проверяют данные всех пьезометров

- И все-таки один раз в месяц мы вручную проверяем данные всех пьезометров. Результаты сравниваем с нормативными, с показаниями датчиков, - говорит Ирина Думова, инженер Группы фильтрационного контроля и визуальных наблюдений. – Пьезометров на станции установлено несколько десятков. В течение рабочего дня успеваем все проверить, в любой сезон и в любую погоду. Работа мне нравится, разнообразная, а иногда и забавная. Мы ведь выезжаем в лес, в дикую природу. Кого только не встречали – лосей, зайцев, лис.

Постоянно учимся новому

Заместитель начальника Оперативной службы станции Евгений Сусликов трудится в энергетике 20 лет.

Евгений Сусликов

- Начинал со слесаря 2 разряда, работал на Курейской ГЭС. На Богучанской ГЭС перед пусками формировал команду оперативной службы, - рассказывает Евгений Владимирович. – Есть такое слово «призвание». Видимо, энергетика мое призвание, другой работы себе не представляю. В Оперативной службе каждый день новые заявки, новые задачи.

- Приходится постоянно учиться?

- А как же! Постоянно совершенствуем знания, квалификацию. В этом году у нас знаковое событие – приняли участие в отборочном этапе Всероссийских соревнований оперативного персонала, где состязаются команды 29 станций со всей страны, и вышли в финал. В нашей команде начальник Оперативной службы Владислав Никитин и четыре специалиста: начальник смены станции, начальник смены машзала, дежурный электромонтер и машинист гидроагрегата. Все проходят серьезную подготовку - изучают нормативную базу, тренируются на специальных программах-тренажерах.

- Какую основную задачу выполняет сейчас оперативный персонал?

- Идет грозовой и половодно-паводковый сезон. Мы должны обеспечить безаварийный режим работы. В середине февраля достигли значимой отметки – станция произвела 200-миллиардный киловатт-час с момента пуска первых агрегатов в октябре 2012 года. Мы стали десятой ГЭС в России, преодолевшей этот рубеж. В конце июня взяли рубеж в 205 миллиардов киловатт-час. Показатели достигаем благодаря четкой, слаженной работе – спланированная ремонтная программа, обслуживание оборудования, введение режимов.

Бесперебойная работа

Первый заместитель генерального директора – главный инженер Александр Чайников на Богучанской ГЭС работает год. А в энергетике почти 35 лет.

Александр Чайников

- Александр Васильевич, чем сейчас живет станция?

- Идет ремонтная кампания, подготовка к отопительному сезону. Летом наша главная задача – продолжить программу ремонта оборудования и подготовиться к прохождению зимнего сезона. В течение года на семи агрегатах проведем текущий ремонт, а на двух – капитальные ремонты. Все это проводится для повышения надежности работы оборудования. Также проверяем работоспособность систем обогрева оборудования, резервных источников энергоснабжения. Пополняем неснижаемый запас материально-технических ресурсов. Нужно полностью подготовиться к суровой сибирской зиме.

- От чего зависит периодичность ремонтов?

- Текущие ремонты проходят ежегодно, а капитальный примерно раз в пять лет, как только агрегат наработает 32 тысячи часов. Некоторые работы выполняем только в определенный сезон: осмотр и ремонт сороудерживающих решеток, например, можно проводить только летом, тут нужны водолазные работы.

Алексей Пестеров

Руководитель Группы режимов и сопровождения рынка Алексей Пестеров считает, что жить в городе, окруженном тайгой, не скучно: «Я в Кодинске с 2010 года. Радует, что он в последние годы развивается. И станция принимает в этом активное участие. Появилось много площадок – спортивных, социальных».

- Алексей Сергеевич, как станция прошла период весеннего половодья?

- Половодье в этом году по объему было немного выше прошлогодних значений. Прошли этот период в штатном режиме. За зиму сработали водохранилище до проектных отметок. Всю воду во время половодья использовали для наполнения водохранилища и обеспечения навигации.

Чистота – личная ответственность

Во время визита в Кодинск нам удалось стать активными участниками еще одного знакового мероприятия - экоакции «оБЕРЕГАй». Она прошла на любимом месте отдыха горожан – пляже.

- Акции уже больше 10 лет. И мы видим, что выросли дети, для которых чистота родного края - личная ответственность, - подчеркнул Генеральный директор станции Владислав Кобяков. - Большое количество участников мероприятия – а их было более 150 человек - доказывает: идеи экологической культуры находят живой отклик в сердцах молодежи. Дети и подростки учатся любить и беречь уникальную природу Приангарья через творчество и командную игру. А поддержка молодого поколения – в учебе, в спорте, в профессиональном самоопределении, в добрых, общественно значимых начинаниях – наша социальная ответственность.

За мусор развернулась настоящая борьба – его в этом году было совсем немного. Сознательность людей растет!

Юные волонтеры – подростки из Трудовых отрядов старшеклассников Молодежного центра, учащиеся Центра дополнительного образования и ребята из двух школьных летних лагерей - собрали несколько десятков мешков бытового мусора. Причем за мусор развернулась настоящая борьба – его в этом году было совсем немного. Сознательность растет! Самыми упорными на акции были малыши. Несмотря на возраст, убирались наравне со старшими ребятами.

Экоакция «оБЕРЕГАй»

Второклассница Аня признается, что не зря потратила время в жаркий летний день и пришла на акцию: «Мне не нравится, когда мусорят! Я люблю родную природу, вокруг так красиво – чистый воздух, берег Ангары, много цветов, деревьев… Это нужно беречь!»

Тимофей из Молодежного центра на акции не только помогает убирать мусор, но и ведет репортаж о событии. Интересуюсь у коллеги, действительно экоакции меняют сознание людей, и они начинают бережнее относиться к природе?

- Наверное, проблема экологии сейчас одна из самых главных. Ведь от этого напрямую зависит наша жизнь. Надо начинать с малого, что мы и делаем. А результат очевидный – мусора становится меньше!

КОНКРЕТНО

Для энергетиков Кодинск – нечто большее, чем просто место работы. Это родной город, где живут их семьи и растут дети. Именно поэтому поддержка местных школ, детских садов, спортивных секций становится неотъемлемой частью жизни каждого сотрудника станции.

Энергетики помогли оборудовать городской пляж

- Энергетики помогли оборудовать городской пляж – на популярном у горожан месте отдыха у воды установили модульное помещение для медработника и спасателей и теневой навес. Спасатели получили от Богучанской ГЭС лодку с мотором, бензиновый генератор, систему видеонаблюдения и дополнительное освещение.

Поддержка юных спортсменов

- Спортивная школа Кежемского округа в прошлом году получила большой набор инвентаря для тренировок детей и подростков в секции легкой атлетики. А в этом году секция биатлона ждет новые винтовки.

В Центре соцобслуживания оборудовали комнату ранней помощи для семей с детьми до трех лет

- В Центре соцобслуживания оборудовали комнату ранней помощи для семей с детьми до трех лет. У малышей и их родителей теперь есть комфортное пространство для занятий и реабилитации с игровыми наборами, детской полосой препятствий, специальным пледом и жилетом для сенсорной терапии.

Волонтеры станции своими руками отремонтировали малый спортивный зал школы

- Кодинская школа №4 им. В.Н. Заборцева приобрела современную акустическую систему, новые кулисы и другое оборудование для оформления актового зала. А волонтеры станции выиграли грантовый конкурс Группы РусГидро и своими руками отремонтировали малый спортивный зал школы.

Фото Дианы ИВАНОВОЙ