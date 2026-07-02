Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В последние годы мы слышим много историй про телефонных мошенников и их курьеров. Когорта последних — самая неоднозначная. Кто-то становится курьером из-за обмана со стороны самих мошенников, кто-то вообще не предполагает, что делает что-то противозаконное, кто-то решается на содействие аферистам из отчаяния. Но есть и те, кто мало того, что действует абсолютно сознательно, так еще и вносит свои предложения по «улучшению работы».

В прокуратуре Красноярского края рассказали именно о таком «инициативном сотруднике». Весной 2026 года аферисты устроили массовый обзвон красноярских пенсионеров. Схема старая: «Ваш родственник попал в беду». Несмотря на постоянные напоминания от правоохранительных органов, несколько человек все же попались в ловушку и были готовы отдать все сбережения, чтобы спасти близких.

Фото: Прокуратура Красноярского края.

Курьером для этой преступной группы был 25-летний житель Красноярска. Ему пенсионеры отдали от 150 до 770 тысяч рублей, всего мошенники обманули восемь пожилых людей. Часть «заработанного» курьер оставлял себе, «навар» у него вышел более 300 тысяч.

Как оказалось, курьер был амбициозный. Чтобы замести следы незаконной деятельности, он предложил подельникам «оптимизацию»: зачислять полученные от пенсионеров деньги на криптовалютную биржу, чтобы операции сложнее было отследить. Правда, никакого повышения его не ждало, правоохранительные органы все равно разгадали схему и задержали курьера.

Фото: Прокуратура Красноярского края.

Сейчас дело о мошенничестве и отмывании денег направлено в Железнодорожный суд Красноярска. Только по одной статье «работнику» грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.