Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Канске раскрыли зверское убийство восьмилетней давности: местный житель избил, вывез за город и сжег живьем своего недруга. Найти подозреваемого удалось только при повторном опросе свидетелей — люди боялись, что агрессор может им отомстить. Подробностями этой жестокой истории поделились в Следственном комитете Красноярского края.

В ноябре 2018 года в правоохранительные органы обратилась девушка с заявлением о безвестном исчезновении ее отца. Полицейские завели уголовное дело, однако найти пропавшего не удалось — предварительное следствие приостановили.

Однако в 2026-м следователи и полицейские повторно взялись за это дело. Они опросили свидетелей, и, как оказалось, ранее они рассказали далеко не все детали произошедшего — опасались мести со стороны преступника. Людей взяли под государственную защиту и выстроили с ними тесный психологический контакт. Благодаря этому сотрудники получили важную для дела информацию.

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

По версии СК, пропавший мужчина и подозреваемый состояли в давних неприязненных отношениях. В октябре 2018 года на территории автобазы между ними вспыхнул очередной конфликт, однако словами дело не ограничилось: агрессор избил оппонента, от чего тот потерял сознание. Затем душегуб вывез свою жертву за пределы города — к берегу реки Кан. Он знал, что его недруг еще жив и находится без сознания, но, несмотря на это, решил сжечь его. Как только огонь погас, мужчина избавился от остатков золы и костей.

Теперь 56-летнего горожанина обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.