В Красноярском крае, как и во всей России, 20 июня стартовал приём заявлений на обучение. Рассказываем о главных изменениях.
Основные изменения для абитуриентов касаются минимальных баллов ЕГЭ, сроков зачисления и подачи документов в вуз, а также целевого и платного обучения. Начнём по порядку. В этом году минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления, выросли. Важно отметить, что минимум для поступления и минимальный проходной балл – это разные значения.
Минимальный проходной балл – это сумма баллов последнего зачисленного человека. То есть, это плавающая цифра, она меняется каждый год и во всех вузах разная. Предсказать минимальный проходной балл невозможно до конца приёмной кампании, но можно ориентироваться на данные прошлого года.
Минимальный балл для поступления дает абитуриенту право подать заявление и участвовать в конкурсе, но гарантии успеха здесь нет. Сегодня минимальные баллы для поступления выглядят следующим образом:
- 40 баллов – русский язык, литература, математика, история, литература, иностранный язык, химия, биология, география;
- 41 балл – физика;
- 45 баллов – обществознание;
- 46 баллов – информатика.
Обращаем внимание, что при поступлении на некоторые направления есть вступительные испытания, баллы там всегда разные, лучше всего зайти на сайт учебного заведения и проверить.
Второе важное изменение – теперь заявление на поступление в вуз можно подать только двумя способами: через Госуслуги, а именно – сервис «Поступление в вуз онлайн», либо лично через приёмную комиссию.
Третий важный момент – изменения для целевиков. Теперь вуз обязан публиковать информацию о заказчике, форме обучения и направлении. То есть, места уже прикреплены к определенной организации. Так, абитуриент ещё до подачи документов сможет узнать, где он будет работать после обучения.
Ещё одно значительное изменение касается платного обучения. Теперь вузы не смогут увеличивать количество мест на своё усмотрение – оно уже зафиксировано. Эта мера касается 40 специальностей, в основном социально-гуманитарных. Таким образом, абитуриенты-платники будут также участвовать в конкурсе.
Когда ждать информацию о зачислении в красноярские вузы
Ещё одно важное нововведение – «день тишины» для абитуриентов. Это день, когда вуз издаёт приказ о зачислении. С этого дня абитуриент не может отзывать своё согласие на зачисление. Эта мера позволяет сделать ситуацию более предсказуемой – за день до издания приказа абитуриент сможет трезво оценить свои шансы.
Мы собрали для вас все самые важные даты приёмной кампании 2026:
- 20 июня – начало приема документов;
- 15-20 июля – завершение приема документов абитуриентов, сдающих вступительные испытания;
- 25 июля – завершение приема документов для поступающих на бюджет по результатам ЕГЭ;
- 27 июля – публикация конкурсных списков;
- 1 августа – завершение приема согласий абитуриентов приоритетного этапа;
- 5 августа – завершение приема согласий абитуриентов основного этапа;
- 9 августа – завершение приема согласий у абитуриентов на зачисление в дополнительный этап. Руководство вуза самостоятельно решает, проводить ли дополнительный этап.
Абитуриенты, поступающие на платной основе, смогут подать документы до 18-21 августа, при этом те, кто проходит вступительные испытания – до 6 августа. Конкурсные списки опубликуют 24 августа, а договор о платном обучении можно заключить до 26 августа.
Поступление в университет – морально тяжелый период как для ребенка, так и для его родителей. Важно внимательно изучить информацию на сайте университета, делать всё вовремя и тогда процесс поступления пройдет безболезненно и спокойно.