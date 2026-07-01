Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Красноярском крае, как и во всей России, 20 июня стартовал приём заявлений на обучение. Рассказываем о главных изменениях.

Главные изменения в приемной кампании-2026 в вузах Красноярского края

Основные изменения для абитуриентов касаются минимальных баллов ЕГЭ, сроков зачисления и подачи документов в вуз, а также целевого и платного обучения. Начнём по порядку. В этом году минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления, выросли. Важно отметить, что минимум для поступления и минимальный проходной балл – это разные значения.

Минимальный проходной балл – это сумма баллов последнего зачисленного человека. То есть, это плавающая цифра, она меняется каждый год и во всех вузах разная. Предсказать минимальный проходной балл невозможно до конца приёмной кампании, но можно ориентироваться на данные прошлого года.

Минимальный балл для поступления дает абитуриенту право подать заявление и участвовать в конкурсе, но гарантии успеха здесь нет. Сегодня минимальные баллы для поступления выглядят следующим образом:

- 40 баллов – русский язык, литература, математика, история, литература, иностранный язык, химия, биология, география;

- 41 балл – физика;

- 45 баллов – обществознание;

- 46 баллов – информатика.

Обращаем внимание, что при поступлении на некоторые направления есть вступительные испытания, баллы там всегда разные, лучше всего зайти на сайт учебного заведения и проверить.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Второе важное изменение – теперь заявление на поступление в вуз можно подать только двумя способами: через Госуслуги, а именно – сервис «Поступление в вуз онлайн», либо лично через приёмную комиссию.

Третий важный момент – изменения для целевиков. Теперь вуз обязан публиковать информацию о заказчике, форме обучения и направлении. То есть, места уже прикреплены к определенной организации. Так, абитуриент ещё до подачи документов сможет узнать, где он будет работать после обучения.

Что изменилось в поступлении на платное отделение в Красноярском крае

Ещё одно значительное изменение касается платного обучения. Теперь вузы не смогут увеличивать количество мест на своё усмотрение – оно уже зафиксировано. Эта мера касается 40 специальностей, в основном социально-гуманитарных. Таким образом, абитуриенты-платники будут также участвовать в конкурсе.

Когда ждать информацию о зачислении в красноярские вузы

Ещё одно важное нововведение – «день тишины» для абитуриентов. Это день, когда вуз издаёт приказ о зачислении. С этого дня абитуриент не может отзывать своё согласие на зачисление. Эта мера позволяет сделать ситуацию более предсказуемой – за день до издания приказа абитуриент сможет трезво оценить свои шансы.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Даты приемной кампании в красноярские вузы

Мы собрали для вас все самые важные даты приёмной кампании 2026:

- 20 июня – начало приема документов;

- 15-20 июля – завершение приема документов абитуриентов, сдающих вступительные испытания;

- 25 июля – завершение приема документов для поступающих на бюджет по результатам ЕГЭ;

- 27 июля – публикация конкурсных списков;

- 1 августа – завершение приема согласий абитуриентов приоритетного этапа;

- 5 августа – завершение приема согласий абитуриентов основного этапа;

- 9 августа – завершение приема согласий у абитуриентов на зачисление в дополнительный этап. Руководство вуза самостоятельно решает, проводить ли дополнительный этап.

Абитуриенты, поступающие на платной основе, смогут подать документы до 18-21 августа, при этом те, кто проходит вступительные испытания – до 6 августа. Конкурсные списки опубликуют 24 августа, а договор о платном обучении можно заключить до 26 августа.

Поступление в университет – морально тяжелый период как для ребенка, так и для его родителей. Важно внимательно изучить информацию на сайте университета, делать всё вовремя и тогда процесс поступления пройдет безболезненно и спокойно.