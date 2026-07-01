ТИМ «Бирюса»: территория открытий и развития

Фото: пресс-служба Всероссийского молодежного форума ТИМ «Бирюса»

На живописном берегу Красноярского водохранилища начался юбилейный, двадцатый по счету, Всероссийский форум ТИМ «Бирюса». В текущем году мероприятие охватит десять тематических смен, направленных на продвижение здорового образа жизни, повышение уровня финансовой грамотности, стимулирование научных исследований, совершенствование системы молодежной политики и ряд других актуальных направлений.

КОНКРЕТНО

Территория инициативной молодежи «Бирюса» - всероссийский молодежный образовательный форум, который проводится в Красноярском крае с 2007 года. За это время участниками мероприятия стали более 60 тысяч человек. Основные цели площадки - создание условий для самореализации молодежи, предоставление стартовых возможностей для развития и реализации молодежных инициатив, формирование новых молодежных команд и объединений.

В фокусе - здоровый образ жизни

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков торжественно открыл спортивную смену и провел встречу с участниками в формате открытого диалога, ответив на их вопросы.

Михаил Котюков. Фото: Александр Черных

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края:

- Красноярский край - регион с большими спортивными традициями. Здесь рождались чемпионы, закалялся дух победителей, проходили важные спортивные состязания. Я ни секунды не сомневаюсь, что здоровый образ жизни, спортивные начала, которые есть в каждом человеке, являются основополагающим фактором активной, многолетней, продолжительной жизни, которая крайне нужна для развития нашей страны. Здесь собрались активисты, способные найти те решения, которые позволят сделать здоровый образ жизни настоящей нормой в нашей стране. Я не сомневаюсь, что вы именно для этого собрались. Всем удачи!

Спортивная смена, которая проходила с 17 по 25 июня, стала ключевым событием Молодежного образовательного центра «Спортэкс» - проекта Росмолодежи, который реализуется по нацпроекту «Молодежь и дети». В работе смены приняли участие более 350 молодых людей из регионов России, а также соотечественники, проживающие за рубежом, и иностранные участники. В течение пяти дней участники - представители студенческих спортивных клубов, тренеры, молодые профессионалы сферы и активисты «Движения Первых» - работали над разработкой инициатив по развитию физической культуры, студенческого спорта и популяризации здорового образа жизни среди молодежи.

- Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность развития студенческого спорта как неотъемлемой части системы подготовки спортивного резерва и формирования активной, целеустремленной молодежи. Смена «Физическая культура и спорт» стала важным событием молодежного образовательного центра «Спортэкс» в Красноярском крае, - отметил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. - Здесь собралось более 300 участников, в том числе иностранные гости - это подтверждает, что российский спорт открыт для международного диалога.

Практические решения для спорта

Главным достижением смены стало создание конкретных предложений по улучшению студенческого спорта. Участники предложили, как развивать специалистов в спортивных клубах, как сделать работу региональных отделений Ассоциации студенческих спортивных клубов России более эффективной и как укрепить систему проектной деятельности АССК России. Также были выработаны рекомендации по продвижению спортивных проектов и региональных отделений через единую кампанию в соцсетях.

Фото: пресс-служба Всероссийского молодежного форума ТИМ «Бирюса»

Тренеры спортивных клубов и организаторы спортивных мероприятий объединили усилия для решения актуальных задач: как заинтересовать молодежь спортом на постоянной основе, как построить крепкие спортивные сообщества и как наладить эффективное партнерство в спортивной сфере. Итогом их работы стали практические решения, направленные на поддержку участников спортивных проектов, развитие активных сообществ вокруг клубов и улучшение механизмов сотрудничества с партнерами.

А представители студенческого самоуправления, спортклубов и образовательных организаций вместе с экспертами сформировали рекомендации по использованию спортивных мероприятий как инструмента воспитательной работы, формирования командной культуры, социальных связей и гражданской ответственности молодежи. Активисты Движения Первых и участники форума представили инициативы для популяризации здорового образа жизни среди молодежи. Ребята сформировали прототипы четырех проектов: спортмарафона для молодых родителей «Родительский актив», программы для подростков «Край-Движ: территория самостоятельности», проекта по популяризации дворовых игр «Битва дворов» и онлайн-курса по формированию здоровых привычек «Триггер». После доработки инициативы могут быть реализованы на территории края и в других регионах.

Фото: пресс-служба Всероссийского молодежного форума ТИМ «Бирюса»

Важной частью смены стал Всероссийский конкурс молодежных проектов от Росмолодежь.Гранты. На очной защите участники представили инициативы по 18 номинациям конкурса. Экспертная комиссия определила десять проектов, которые получат грантовую поддержку на общую сумму свыше 5,7 миллиона рублей. Средства пойдут на поддержку инициатив в области студенческого спорта, туризма, образования, социальной адаптации и работы с молодежью. Среди одобренных проектов - программа развития студенческого фиджитал-спорта, социальный проект для семей участников СВО, форум для студентов, чемпионат по спорту работающей молодежи и туристический лагерь для подростков.

Навстречу вызовам

Второй сменой ТИМ «Бирюса» стала площадка «Наука и технологии». Она работала с 25 по 29 июня. Смена объединила более 400 участников из 16 регионов России - студентов вузов и профессиональных образовательных организаций, преподавателей школ, молодых специалистов предприятий и ученых.

- Вызовы технологического лидерства, которым сегодня нужно соответствовать, - это зона ответственности в первую очередь молодых. Ведь именно они наиболее открыты к инновациям и открытиям. Каждый из вас является держателем технологического решения, которое может существенно изменить практику применения на предприятиях, в органах государственной власти, в социальной сфере. На «Бирюсе» нужно максимально плодотворно использовать время для того, чтобы обменяться идеями и представить свои, - обратился к участникам смены первый заместитель губернатора Красноярского края - председатель правительства Красноярского края Алексей Медведев.

В день открытия смены минцифры региона и компания «Геоскан» подписали соглашение о сотрудничестве по развитию гражданских беспилотных авиасистем (БАС) на территории края и реализации мероприятий в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Фото: пресс-служба Всероссийского молодежного форума ТИМ «Бирюса»

В течение пяти дней молодые ученые прошли образовательную программу по пяти направлениям: «Технологии», включая сельское хозяйство, лесное хозяйство и недропользование, «Нейротехнологии беспилотных автоматизированных систем», «Спортивное программирование», «Наука» и «Промышленный дизайн». Участники трека «Технологии» на имитационном участке поля оценивали посевные площади с применением агробота, проводили дистанционное зондирование земли с помощью БПЛА, подбирали и вносили средства защиты растений с помощью дрона-опрыскивателя. Шесть команд в треке «Промышленный дизайн» работали над реальными задачами трех промышленных компаний Красноярского края. Участники трека «Наука» познакомились с деятельностью Совета молодых ученых и специалистов при губернаторе края, разработали инструменты поддержки молодых ученых, обсудили вовлечение молодежи в науку и социальное проектирование.