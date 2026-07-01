Отец семерых детей Олег Постнов из Дудинки ушел на СВО добровольцем. Фото: издание "Северный край".

«Собирался туда давно, но местный военкомат заворачивал обратно. Однако я своего добился!».

Примечательная история пришла из Дудинки: отец семерых детей добился отправки на СВО, потому что не мог иначе. 34-летний Олег Постнов буквально штурмовал военкомат, но раз за разом получал отказ. И все равно не смирился – осуществил задуманное, ушел «за ленточку» добровольцем. Подробности – в материале «КП» - Красноярск.

Младшей дочке только 10 месяцев

Сейчас Олег в отпуске, после полугода службы вернулся в родной город. У него есть три недели, чтобы побыть с семьей. И тем не менее мужчина нашел время, чтобы рассказать свою историю нашим коллегам из издания «Северный край».

Как оказалось, до недавнего времени Олег работал матросом. Вместе с женой воспитывал семерых детей. У них четверо сыновей и три дочки. Младшей всего 10 месяцев, старшему 13 лет.

- Я многодетный отец, у меня семеро детей, - говорит Олег. – К службе годен ограниченно, числился в запасе.

Но все же рвался на СВО. Был в военкомате не раз и не два. А там только разводили руками, утверждает Олег Постнов. Однако менее он не спасовал.

Перед глазами пример отца-военного

- Меня не пускали, но я имел все основания, чтобы пойти служить. Отказали в нашем военкомате, что делать? Я обратился в другой регион, - поделился военный.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Откуда такая настырность, что им двигало? По словам Олега Постнова, у него всегда перед глазами пример отца. Тот больше 25 лет проработал в одной из частей на Таймыре.

- Так что воспитание в семье военного сыграло свою роль, - заключает он.

Решение принял сам, о чем и сообщил жене. Тогда она растерялась. Но со временем согласилась с поступком мужа.

«Посмотрели на мой багаж, семерых детей»

… В декабре 2025 года Олег Постнов заключил контракт с Министерством обороны. Не в Дудинке, а в Нижнем Новгороде.

- Там решили определить меня в бригаду материально-технического обеспечения в ДНР. Я числюсь водителем, а служу в батальоне связи. Почему так? При отборе посмотрели на мой «багаж», семерых детей. В результате никуда отправлять не стали, приставили к делу на месте. Это не передовая, но здесь есть свои нюансы.

Так или иначе Олег Постнов освоил новую специальность. Делает все, что может. И о выборе своем не жалеет – чувствует себя на своем месте.

Сейчас в Дудинке он помогает жене, возится с детьми – соскучился. И мечтает, чтобы у них над головой было только мирное небо. Ради этого и служит.