Идём на мировой рекорд: партия «Новые люди» провела в Красноярске самое массовое занятие по дыхательным практикам

Фото: Партия «Новые люди»

Главным событием фестиваля стала попытка установить мировой рекорд по самой массовой дыхательной практике «Энергодыхание». Более 500 участников одновременно выполнили дыхательные упражнения под руководством инструкторов. Все материалы и необходимые документы для подтверждения рекорда уже направлены в международную комиссию.

Для организаторов это уже не первая попытка прославить Красноярск на мировом уровне. В 2023 году руководитель Женского комитета партии «Новые люди» Натали Войткевич установила первый в истории Красноярска мировой рекорд по самому массовому стоянию на гвоздях.

Фото: Партия «Новые люди»

На протяжении всего дня для гостей работали десятки тематических площадок. Участники могли посетить лекции врачей и экспертов, мастер-классы по правильному питанию, занятия по физической активности, консультации специалистов, детские зоны, спортивные активности и семейные пространства.

Руководитель комитета по здоровью партии «Новые люди» Илона Костецкая отметила:

- Для нас здоровье - это не только медицина, но и образ жизни. Мы хотим, чтобы у жителей была возможность бесплатно получать полезные знания, знакомиться с современными практиками профилактики и понимать, как сохранить здоровье на долгие годы. Именно для этого мы проводим такие фестивали.

Фото: Партия «Новые люди»

В партии «Новые люди» подчёркивают, что развитие культуры здорового образа жизни должно стать одним из приоритетов государственной политики. По мнению организаторов, профилактика заболеваний, популяризация спорта и формирование полезных привычек позволяют значительно повысить качество жизни людей и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Фото: Партия «Новые люди»

Фестиваль «Ешь. Дыши. Живи» стал одной из крупнейших городских площадок, объединивших жителей вокруг идеи активной, здоровой и современной жизни.