Рассказываем и показываем, как Красноярск отметил День молодежи-2026 Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

27 июня Красноярск отметил День молодежи. Рассказываем и показываем, как все прошло.

День молодежи в Красноярске 27 июня 2026

Праздник прошел под девизом «Мечта. Гордость. Единство». Пространство на острове Татышев поделили на четыре зоны. В «Мечте» гостей праздника знакомили с различными проектами. К примеру, посетителям рассказывали об эволюции игровых технологий – от «Тетриса» и приставок Dendy до современных компьютерных игр. В тематической зоне «Гордость» прошли встречи с представителями разных профессий – спасателями, врачами, спортсменами и сотрудниками предприятий, а зона «Единство» собрала мастеров и ремесленников. Последняя зона – «Молодость». Именно здесь располагалась сцена с выступлениями артистов и церемониями. В течение дня на ней выступали красноярские музыканты и резиденты молодежного центра «Новые имена».

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

На протяжении дня на сцене выступали местные музыканты и оркестры Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Помимо этого, на празднике действовали различные фотозоны и активности.

В 21:00 финальной точкой Дня молодежи в Красноярске стало выступление хедлайнера. В 2026 году им стал DJ Smash. На бесплатном концерте собрались тысячи красноярцев, которые хором спели хиты «Волна» и Moscow Never Sleeps. Выступление продлилось 1 час 15 минут.

DJ Smash Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП