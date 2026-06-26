Командир Эвенкийского авиазвена Алексей Романов. Фото: краевой Лесопожарный центр.

На севере края сегодня развёрнут основной фронт борьбы с огнём в лесах. Самая напряжённая обстановка в Енисейском, Северо-Енисейском и Туруханском округах. С начала июня там установилась аномальная жара, сопровождающаяся отсутствием осадков и высокой грозовой активностью. Осложняет ситуацию большое количество участков леса, повреждённых шелкопрядом. Очаги возгораний действуют в удалённой и труднодоступной местности, куда лесопожарные группы доставляют авиацией и катерами. Более 2000 профессиональных пожарных пытаются справиться со вспышкой грозовых пожаров. Задействованы сотрудники авиационной и наземной служб краевого Лесопожарного центра, межрегиональные силы федеральной Авиалесоохраны, а также команды из Бурятии, Хакасии, Забайкальского края, Свердловской, Тюменской и Иркутской областей, Якутии и Карелии.

Даже в сложившихся трудных условиях в регионе удалось не допустить перехода огня из леса на населенные пункты и объекты экономики. Всё благодаря чётко отстроенной многоуровневой системе мониторинга и высокому профессионализму людей, которые организуют работы по тушению и непосредственно участвуют в ликвидации пожаров. Кто они, герои огненного фронта. Расскажем о нескольких из них.

Когда каждая задача – это вызов!

Инструктор парашютно-десантной пожарной команды Северо-Енисейского авиаотделения Анатолий Хлыщенко свои юбилейные 60 встретил на кромке крупного лесного пожара в десятке километров от посёлка Тея. Как на руководителе тушения на нём огромная ответственность за исход дела и людей, которые противостоят огню.

Анатолий Викторович уже и сам не помнит, когда встречал праздник в спокойной обстановке. На этот день приходится самая горячая пора. А он другой судьбы для себя не представляет. Живёт работой и своим делом, которому отдал почти 40 лет. А ведь изначально учился на крановщика, но его всегда тянул лес. После службы в ВДВ полюбил ещё и небо.

Инструктор парашютно-десантной пожарной команды Северо-Енисейского авиаотделения Анатолий Хлыщенко. Фото: краевой Лесопожарный центр.

На счету этого профессионала свыше 500 ликвидированных лесных пожаров, более 400 прыжков с парашютом с борта Ан-2, примерно столько же спусков из вертолёта на спусковых устройствах. А за его крепкой спиной – команда. Они уже не просто коллеги, а «боевые» товарищи, друзья. Те люди, с которыми проводит почти всё лето на кромках пожаров. За все годы он не допустил в своей группе ни одного несчастного случая.

- Для многих парашютистов и десантников-пожарных Анатолий Викторович стал наставником, - говорит Ирина Крылова, начальник Северо-Енисейского авиаотделения. - Ответственный, серьезный и в чем-то даже строгий. Большой спрос с других, а главное – с себя. К нему прислушиваются, идут за советом. По его примеру эту мужественную профессию выбрал младший сын и сам уже инструктор.

Неутомимый оптимист

Инструктор десантно-пожарной группы Ярцевского авиаотделения Вячеслав Кушмылёв сегодня отважно сражается с огнём в Енисейском округе. Он один из тех, кто не дал подойти огню к посёлку Новый Городок. От удара молнии полыхнул старый шелкопрядник. Лесным пожарным пришлось прокопать километры противопожарных полос, чтобы взять контроль в свои руки. И это не аллегория, ведь трудятся они вручную с использованием бензопил, лопат и топоров-мотыг.

Инструктор десантно-пожарной группы Ярцевского авиаотделения Вячеслав Кушмылёв. Фото: краевой Лесопожарный центр.

Вячеслав Васильевич работает в краевом Лесопожарном центре более 15 лет, почти со дня его основания. Устраиваясь на новую работу, бывший полицейский, он едва ли задумывался, что нашёл дело свой жизни. А затянуло. Его взяли сразу парашютистом-пожарным. И началось: тренировки, полёты, прыжки, лес, борьба с огнём. Когда наработал льготный стаж, то остался в авиаслужбе, но сменил «способ доставки к пожарам» с парашютной на десантную. Для него лес – это больше, чем просто работа. Вся жизнь.

- Вот уж кто всегда с любовью и уважением говорит о своей профессии, так это наш юбиляр, - рассказал Василий Пименов, начальник групп северных подразделений краевого Лесопожарного центра. – Очень ответственный, порядочный, работает на износ. При этом творческий, разносторонний человек. Что важно, он сохранил внутренний характер ребенка. Не каждому это удаётся. Это проявляется в его оптимистичном характере, увлечениях, общении с коллегами. В работе его лёгкий характер вкупе с высокой ответственностью – настоящая находка.

Вячеслав Васильевич работает в краевом Лесопожарном центре более 15 лет. Фото: краевой Лесопожарный центр.

Нереальный специалист

Командир Эвенкийского авиазвена Алексей Романов сейчас находится в поселке Туруханск Туруханского района. Его рабочий день начинается с шести утра, когда звонят с мест пожаров по спутниковым телефонам, сообщают, где и какая ситуация. Всю эту информацию он аккумулирует по пути в аэропорт в голове и строит планы по решению поставленных задач. Летчик-наблюдатель – своего рода разведчики в службе охраны лесов от пожаров. Они должны не только обнаружить лесной пожар, но и контролировать его тушение на всех этапах

Алексей Анатольевич родом он из Забайкальского края. Выпускник Дивногорского лесхоз-техникума и Сибирского технологического университета. В краевом Лесопожарном центре прошёл путь от инженера по спецприменению авиации до командира авиазвена.

– Не на мне одном это всё держится, - говорит Алексей. – У нас есть и штат летчиков-наблюдателей, которыми я руковожу, ставлю задачи и точно так же сам выполняю эту лётную работу. Метод тушения пожара всегда выбирается в зависимости от конкретной ситуации. Ударивший в сухое дерево разряд быстро разгорается, а заряд угодивший в сырое дерево или в лесную подстилку- тлеет, разгораясь дольше. Важна кратность патрулирования. Это позволяет оперативно реагировать на возникающие угрозы. Сокращение времени тушения лесного пожара напрямую зависит, обнаружено возгорание в начальной стадии или разгулявшаяся стихия огня. Жена и дети относятся, понимают важность этой работы, гордятся мною.

За каждым лесным пожарным — такие семьи. Те, кто верит, ждет, поддерживает и очень гордится. Мы здесь — они там. Наша общая задача — не создавать им лишней работы. Соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах. Потому что каждая минута, которую они проводят у огня, — это минуты, которые они могли бы провести с теми, кто их ждет.