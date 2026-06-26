Фото: Анна КОМАРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем 26 июня на Красноярск обрушился ливень с мощными грозами — и это после недельной жары. Всего за час непогода успела превратить дороги большого города в реки, дворы — в моря. Фотографии сибирской Венеции уже заполнили социальные сети.

Фото: Анна КОМАРОВА. Перейти в Фотобанк КП

О ликвидации подтоплений отчитались в САТП.

«С начала дождя на городских дорогах работает откачивающая техника. Первая волна осадков пришлась на Кировский район, поэтому основные силы направлены именно туда», – пишут социальные сети предприятия.

Фото: САТП

Фото: Анна КОМАРОВА. Перейти в Фотобанк КП

Затопленные улицы — это не самое страшное, что произошло сегодня. Так, в Дрокино выпал град — ледяные снаряды размером с перепелиное яйцо побили урожай.

Фото: чат «Жизнь Дрокино»

«Капуста будто куры поклевали. Урожай уничтожен, все поперебило», – такие жалобы оставляют люди в местном чате.

Фото: чат «Жизнь Дрокино»

В городе же осадки создали проблемы не только для водителей, но и для простых пешеходов. Цены на такси, ожидаемо, взлетели.

По прогнозам синоптиков, погода не даст передышки городским службам: дождь будет идти и в выходные.