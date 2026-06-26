Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Днем 26 июня в Красноярском крае около поселка Северо-Енисейск вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый компанией «Геликс Аэро», совершил жесткую посадку. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Рассказываем, что известно об аварии с вертолетом на севере Красноярского края 26 июня 2026 года.

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Предварительно, на борту воздушного судна находились двенадцать человек. Все они живы. На место происшествия выехали спасатели.

По информации Следственного комитета, на борту воздушного судна находились три члена экипажа и девять пассажиров. Размер ущерба устанавливается.

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Причины и обстоятельства события устанавливаются, сообщили в прокуратуре.

Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов. Также надзорное ведомство взяло на контроль аварийно-спасательные работы.

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Судя по официальному сайту перевозчика, «Геликс Аэро» создали в 2022 году на базе авиакомпании «Геликс». Авиапарк полностью состоит из вертолетов Ми-8.

Фирма выполняет поисково-спасательные работы, а также занимается логистической поддержкой компаний. Центральный офис находится в Сургуте.