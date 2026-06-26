Творческий лидер, которому все подвластно: в Красноярске прошел концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna

В Красноярске прошел концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna

Музыканты поднялись со своих мест, зрители в зале замолчали и - на сцену бодрой походкой вышел маэстро. Нет, не во фраке с бабочкой, не с дирижерской палочкой. Но весь в черном и потому торжественно-бунтарском. Он приподнял руки – и настала встреча с музыкой... В Красноярске состоялось выступление оркестра musicAeterna под руководством его основателя и бессменного руководителя Теодора Курентзиса.

Билеты раскупаются влет

У оркестра, который признан музыкальными гурманами уникальным, всегда плотный график выступлений, расписанный на несколько месяцев вперед: концерты в обеих российских столицах, Москве и Санкт-Петербурге, мировые гастроли. И в этом списке ярко выделяется центр Сибири. Это уже шестой приезд творческого коллектива в Красноярск, который вновь состоялся благодаря поддержке министерства культуры Красноярского края и компании «Норникель».

Большой зал краевой филармонии был заполнен целиком, ни одного свободного места – почти полторы тысячи билетов раскупили буквально за считанные часы. Среди зрителей было много представителей среднего и старшего возраста, у которых давно сформированы музыкальные предпочтения. Но и молодежи, как оказалось, классика «заходит».

- Я не пропускаю ни одного выступления musicAeterna. И каждый раз музыканты вызывают полный восторг. Это уже шестой концерт для меня. Я подписана на сайт филармонии и очень обрадовалась, когда увидела сообщение, успела взять билеты, - рассказывает преданная поклонница музыкального коллектива Татьяна Драко.

- Сегодня я подумала, что он, наверное, рокер в классике, начиная с его внешнего вида и завершая несравненной харизмой, - отозвалась о маэстро его фанатка Вероника Заборцева. – Он сейчас в такой форме, когда ему все подвластно. Я услышала Бетховена в совершенно новом звучании. Здесь все сложилось: гениальная музыка, гениальный дирижер, гениальные музыканты – ни прибавить, ни отнять.

Маэстро ведет диалог с каждым инструментом

Повинуясь воле дирижера

Оркестр всегда приезжает с разными программами. На этот раз он привез в Красноярск симфонию №4 Людвига ван Бетховена и симфонию №41 «Юпитер» Вольфганга Амадея Моцарта. Высочайший уровень безупречности исполнения, ни одной ноты, выбивающейся из общего строя. И каждый музыкальный инструмент в оркестре подвластен воле дирижера – виолончели, контрабасы и целый строй скрипок, флейты и фаготы.

Теодор Курентзис совершил революцию в классической музыке. Пластика рук, мимика, движение тела – маэстро то чуть приседает настороженно, то подается вперед – и от этого звучание слегка приглушается и замедляется. Затем на смену приходит экспрессия и энергия, ладони поднимаются вверх – и живое пение нот достигает накала. Маэстро разговаривает с каждым инструментом, с каждым смычком. И чистый звук разносится под сводами огромного зала филармонии, проникая в каждый его уголок.

В этом, наверное, и состоит уникальность этого коллектива. Теодор Курентзис – творческий лидер, который собрал вокруг себя ярчайших российских оркестровых музыкантов своего поколения.

К слову, родившись в столице Греции, в Афинах, Теодор связан и с Сибирью. До 2004 года он был музыкальным руководителем Новосибирского театра оперы и балета. Но однажды ему захотелось выйти за пределы исполнительских традиций. Он пригласил людей, готовых работать с ним во имя общей цели: выразить красоту классических произведений так, как еще не удавалось ни одному оркестру. Вскоре единомышленники с успехом дебютировали в Европе и стали широко известны в российской культурной среде. Сегодня это независимый коллектив с солидной репутацией, внушительным списком премий и выступлениями на лучших сценах мира. Творческая резиденция находится в Санкт-Петербурге.

В коллективе собрались лучшие отечественные исполнители

Артемий Савченко, скрипач, делится с нами секретами популярности коллектива:

- Невероятная энергетика, которой мы делимся с нашими зрителями, это ведь и наша внутренняя потребность тоже. Мы играем музыку всех эпох, стараемся исполнять ее так, как было задумано композиторами: для любимой нами музыки барокко используем жильные струны. У Моцарта и Бетховена, это представители классицизма, строй повыше, но тоже жильные струны. А если бы мы играли романтическую или современную музыку, у нас были бы металлические струны.

Артемий признается, что и ему, и его коллегам Красноярск очень нравится. Из-за особой связи с залом, которую они здесь ощущают. Потому музыканты всегда прилетают сюда с большим удовольствием. В том числе, чтобы погулять по городу или побывать на «Столбах».

Мастер-классы для будущих звезд

Еще одна традиция от musicAeterna – сопровождение концертов просветительской или образовательной программой. В этот раз музыканты провели мастер-классы в стенах Сибирского института искусств. Со студентами занимались флейтистка Анна Комарова и трубач Жасулан Абдыкалыков. Для начинающих музыкантов и, хочется верить – будущих звезд, это прекрасный шанс получить бесценный опыт.

У зрителей, которые побывали на мастер-классе Анны Комаровой, была возможность услышать, как звучит флейта соло. Стало понятно, почему Анна была приглашена в состав прославленного оркестра: мастер! Артистка призналась, что ее путь в коллектив был небыстрым, но приглашение на прослушивание стало большой удачей.

К слову, Анна принесла с собой барочную флейту, точную копию инструмента XVII—XVIII веков и показала, как звучала музыка того времени в оригинале. А ведь до прихода в оркестр она прежде не играла на исторических инструментах. Более того, имела предвзятое к ним отношение. Но, попав в сообщество, где к барочной музыке относятся очень трепетно, прочувствовала красоту старинной флейты.

Те, кто пришел на мастер-класс Анны Комаровой, услышали звуки ее флейты соло

Кстати, Анна родом из Абакана, и Красноярск для нее – практически родина. Поэтому передавать опыт местным студентам для исполнительницы особенно важно.

- Для меня естественно делиться опытом с молодежью. Однажды очень важный в моей профессиональной жизни человек сказал: «Все, что ты можешь отдать, свои знания, возьми и в какой-то момент отдай другим людям», - рассказала Анна Комарова.

Она похвалила красноярскую сцену, отметив, насколько сбалансированно звучит оркестр из зрительного зала. Не нужно было делать поправок на акустику, потому вечернее выступление стало приятным, естественным, прошло с удовольствием для самих исполнителей.

Полина Файзуллина, одна из студенток, которая пришла на мастер-класс, поделилась, что это уже второе ее занятие с Анной. Она получила несколько очень ценных для себя советов. После завершения учебы Полина хотела бы влиться в Красноярский симфонический оркестр.

Анна Комарова делится своим опытом со студентами

Прочные культурные связи

Министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов отмечает, что выступления маэстро и его оркестра ждут во многих странах мира:

- Скажу честно: мы несколько лет шли к тому, чтобы встречи красноярцев с musicAeterna стали ежегодными. И нам это удалось, мы имели удовольствие услышать их в шестой раз. При этом каждое выступление коллектива совершенно не похоже на другие. Всегда концерты имеют оглушительный успех. За это я хочу поблагодарить организаторов и «Норникель».

Компанию и один из самых востребованных и титулованных российских оркестров на самом деле связывает давнее сотрудничество. Сначала его приглашали с концертами в Норильск и Красноярск. Затем организаторы внесли дополнительные опции, и с 2023 года оркестр регулярно проводит в столице края творческие Лаборатории для молодых музыкантов, куда съезжаются участники от Урала до Дальнего Востока. В этом году Лаборатория состоится вновь – ее планируют провести осенью.

Металлурги в целом оказывают разностороннюю поддержку культурным событиям Красноярья. Так, звездный маэстро Юрий Башмет провел несколько фестивальных турне вместе со своим коллективом. В Норильске и Красноярске работают Образовательные центры Юрия Башмета для одаренных детей.

Неоценимую помощь получили Красноярский академический симфонический оркестр и оркестр Красноярского театра оперы и балета: за 2021-2023 годы на покупку инструментов для коллективов направлено 267 миллионов рублей. Не оставлены без внимания и музыкальные школы в Красноярске и Норильске. Будем надеяться, что продолжение следует и при поддержке компании в городской афише появятся новые яркие события.

Фото: предоставлено организаторами