Глава Красноярска оценил объекты строительства и благоустройства в Советском районе

В мероприятии приняла участие председатель городского Совета Наталия Фирюлина.

Стартовало совещание с пр. Молодёжного, на участке около домов №№1 и 3. Здесь проводятся работы по отсыпке оврага. Это позволит укрепить склон и в дальнейшем восстановить проезд в сторону улицы Петрушина и далее – на развязку на Енисейском тракте. Движение здесь было прекращено несколько лет назад из-за сползания грунта. Жители просили вернуть проезд. В этом году дорогу сделают в переходном покрытии, на будущий год будет запланирован полноценный ремонт.

Далее глава Красноярска посетил площадки двух объектов строительства в Солнечном.

Один из них – школа на 1100 мест в 5-ом микрорайоне. Сейчас корректируется документация, после её утверждения подрядчик возобновит работы.

Второй объект – новая дорога в Солнечный. Она соединит улицу Авиаторов и Соколовскую, станет альтернативой для въезда в микрорайон. Проект реализуется к 400-летию Красноярска с привлечением федеральных средств, находится на особом контроле губернатора края. Строительная готовность – 17 %. На площадке идёт формирование створа дороги, устройство ливневой канализации.

Также Сергей Верещагин ознакомился с ходом благоустройства пространства Преолес по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В парке появятся игровые и спортивные локации, новые дорожки, освещение.

Кроме того, главе Красноярска доложили о ходе ремонта улицы Авиаторов.

«Сейчас заканчиваются работы по укладке выравнивающего слоя, в скором времени подрядчик приступит к устройству верхнего асфальтового покрытия. Особое внимание здесь должно быть уделено качеству используемых материалов и соблюдению технологии. По данному объекту у нас уже были случаи, когда не принимались материалы для изготовления асфальтобетонной смеси. В этой части нужен постоянный контроль заказчика, – сказал Сергей Верещагин. – Ряд точек маршрута касался решения вопросов красноярцев после открытой встречи в районе. Возле школы №161 по обращениям горожан сделали новый тротуар. Поможем доукомплектовать сквер «Лес'ОК», который ранее благоустроили в рамках поддержки инициативных проектов благодаря активным красноярцам. Есть необходимость дополнить пространство уличной мебелью, игровым комплексом и видеонаблюдением».

Продолжилось совещание в парке в мкрн Взлётка. Его благоустраивают к 400-летию города.

«Идёт первый этап преображения этого общественного пространства, который должен завершиться к августу. Очень важно, что здесь будет установлено видеонаблюдение с подключением к системе «Безопасный город» и планируется хорошее озеленение», – отметила председатель городского Совета Наталия Фирюлина.

Основные работы сейчас идут в парадной части парка – на площади у памятника Павлу Стефановичу Федирко. Здесь обновляют пешеходное покрытие, прокладывают сети электроснабжения, на существующих опорах заменят светильники, установят камеры видеонаблюдения.

«На этой площадке будет сформировано событийное пространство, установлена сцена, которая будет напоминать образ нашего Театра оперы и балета. Подрядчик находится в графике. В целом техническое задание на проектирование пространства составлялось на основе пожеланий жителей», – сообщил директор МАУ «Красгорпарк» Эдуард Веккессер.

Благоустройство парка разбито на два этапа. В 2027 году работы продолжатся в остальных локациях.

Завершающей точкой выезда стал детский сад №282 по улице Устиновича. Его ремонтируют по национальному проекту «Молодёжь и дети», за счёт средств краевого и городского бюджетов. Здание полностью обновится: заменят кровлю и окна, лестницы, приведут в порядок перекрытия, стены и пол, инженерные сети, фасад. Детский сад укомплектуют новым учебным оборудованием и технологическим – для пищеблока, а также благоустроят территорию. Завершить капремонт планируется в этом году.

Фото: мэрия Красноярска.