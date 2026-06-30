Рынок труда и экономика Красноярского края: закономерная взаимосвязь

Фото: агентство труда и занятости населения Красноярского края

Финальный краевой этап ярмарки охватил 16 городских муниципальных округов. Кроме того, в 45 территориях действовала мобильная ярмарка на базе передвижных центров занятости. Всего в мероприятии приняли участие более 5,3 тысячи соискателей и 400 работодателей, которые представили свыше 9 тысяч вакансий.

Очень нужны инженеры

Основная задача подобных событий - свести напрямую тех, кто ищет работу, с теми, кто ищет работников. Преимущество формата состоит в возможности личной встречи, когда стороны презентуют себя. Соискатели могут пройти на ярмарке собеседование, обсудить условия труда и оплату, социальный пакет и карьерные возможности.

Ярмарка трудоустройства - это уникальная возможность ознакомиться с самыми востребованными позициями на рынке труда. Сегодня наибольшим спросом у работодателей пользуются рабочие специальности. Если говорить о сферах экономики, то дефицит кадров в регионе ощущают производственный сектор, транспорт и логистика, строительство, сельское и лесное хозяйство. Высококвалифицированным специалистам в данных отраслях работодатели готовы платить до 300 тысяч рублей. Также в топе востребованных направлений - врачи бюджетного сектора, которым сейчас предлагают от 130 до 150 тысяч рублей.

Важное преимущество ярмарки еще и в представленных здесь образовательных программах. Соискатели могут ими воспользоваться для повышения уровня своих компетенций.

Сергей СЕЛЮНИН, заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края:

- Здесь представлена вся линейка кадровых потребностей для всех сфер экономики. Это и крупные предприятия - флагманские компании региона, которые реализуют инвестиционные проекты. И малый и средний бизнес, и бюджетная сфера, и организации госслужбы. То есть все, кто испытывает нехватку кадров. С другой стороны, соискатели могут напрямую пообщаться с реальными работодателями.

Сергей Селюнин. Фото: агентство труда и занятости населения Красноярского края

Ставка на молодежь

Молодому поколению важно попасть в волну востребованности. Выпускники школ приходят на ярмарку узнать, какие специальности сейчас в дефиците, чтобы более осознанно выбрать себе профильное образование.

Присматривают работу и студенты. Их учебные заведения сами активно принимают участие в судьбе будущих специалистов. Так, Сибирский федеральный университет развернул на ярмарке собственную площадку, где презентовал свои возможности.

- У нас сложилось тесное сотрудничество со службами занятости, и это мероприятие мы провели при совместном нашем участии, как и многие другие. Важно отметить эффект такой коллаборации - мы фиксируем значительный рост участников проектов среди молодежи. Растет качество и уровень трудоустройства, карьерные треки выстраиваются уже на старте, - отметила Екатерина Сидоренко, проректор по молодежной политике СФУ.

Не теряется связь и с уроженцами края, которые сейчас учатся в других городах страны. Для них устраиваются телемосты с работодателями.

Возраст не помеха

Без внимания не остались и люди старшего поколения. На площадке «Сибирское долголетие» их консультировали по мерам поддержки и обучали работе с цифровыми сервисами. Одним из ключевых инструментов помощи стал краевой портал «Vаша Zанятость», разработанный в рамках федерального проекта «Государство для людей».

В рамках нацпроекта наш регион вкладывает существенные финансовые ресурсы в подготовку кадров взрослого населения. Около 4–5 тысяч человек ежегодно проходят обучение и переобучение новым, в том числе высокотехнологичным профессиям с последующим трудоустройством.

Красноярский край сегодня выглядит довольно успешно

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Красноярском крае уровень безработицы на 1,2 % ниже, чем в среднем по стране. С начала 2026 года при содействии службы занятости нашли работу более 13,4 тысячи человек. На сегодня в банке вакансий более 45 тысяч предложений.